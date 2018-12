Raúl Sendic: “Estoy deseando que llegue el 15 para que podamos resolver este tema”

El ex vicepresidente quiere que se lleve a cabo el Plenario del Frente Amplio para conocer la resolución de la fuerza política.

Luego de charlar con el público que se acercó a Malvín Norte al “Mano a mano con Sendic”, el político habló con Telemundo sobre la resolución del Frente Amplio en el Plenario del 15 de diciembre y sobre algunos dichos de Daniel Martínez:

Considero que el Frente Amplio es la herramienta más importante que tiene el país en un proceso de cambio y transformación. Si Daniel (Martínez) es el candidato, va a requerir del apoyo de todos. Él no va a poder prescindir de ninguno de nosotros, nos va a precisar a todos para que lo defendamos. Considero que el proyecto político del Frente Amplio en la vida cotidiana de la gente tiene elementos que son muchos más importantes que son si el Frente Amplio es capaz o no de resolver los problemas de la gente, si es capaz de resolver los problemas de vivienda, me gustaría que los candidatos se concentraran en estas propuestas. Estoy deseando que llegue el 15 para que podamos resolver este tema.