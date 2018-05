Raúl Sendic evaluará si apela el fallo de la jueza Beatriz Larrieu

Ignacio Durán, abogado de Raúl Sendic, explicó cómo piensan proceder:

“Esto empezó hace más de dos años con nueve denuncias muy precisas y contundentes donde se habló de muchas cosas. Hoy nos da la razón, por más que no conforme del todo el fallo de la jueza, de que no hubo enriquecimiento indebido, no hubo licitaciones arregladas y que de Lava Jato tuvo muy poco.

Culmina solo con el procesamiento del exvicepresidente Sendic por delitos de abuso de funciones y peculado. No lo compartimos, pero creemos que la sentencia está fundamentada y veremos si vamos a apelarlo.

Jurídicamente, tanto Gúmer Pérez como yo, le dijimos al exvicepresidente que había elementos para hacer una apelación. Estuvimos a analizándolo, más allá de que es un fallo de 60 hojas”.