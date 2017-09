Raúl Sendic aseguró que seguirá en su cargo hasta el último día del gobierno

El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, recorrió varios comités de base en el marco del Día del Comité de Base que conmemoran los frenteamplistas. En este sentido, Sendic habló sobre su gestión en Ancap, el tratamiento judicial de su administración frente a la empresa, los cuestionamientos que ha tenido por parte de la oposición y su comparecencia ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

No son los dirigentes ni los partidos los que han salvado al Frente Amplio, sino los frenteamplistas, que una y otra vez han salvado el proyecto de nuestra izquierda.

Todos nos equivocamos y cometemos errores. Nosotros hemos cometido errores como los han cometido muchos de nuestros compañeros.

Estamos en un momento en el que es momento de poder pasar raya y hacer una evaluación. Logramos muchas cosas, pero faltan. La población nos está diciendo que queda mucho por hacer.

En la interna del Frente Amplio hay dificultades. Ha habido cuestionamientos. Yo me presenté al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio a partir de la información sobre el uso de las tarjetas corporativas en Ancap.

La gestión de Ancap viene siendo largamente investigada: yo mismo respaldé una comisión investigadora. Después de meses de investigar todo, la oposición llegó a la conclusión de que podía llevar la información a la Justicia. Llevaron la información, pero no pudieron determinar ni un solo delito. El proceso avanzó y hasta este momento no se ha encontrado un solo delito.

Todavía no fuimos convocados a la Justicia, a pesar de que se habla del ‘caso Sendic’. No tenemos dificultad ni problema en asistir. Estamos tranquilos.

A lo largo de estos años soportamos todo tipo de mentiras, a lo largo de todo el país. Hay determinado sector de la prensa y de las redes que se ha hecho eco de esas mentiras que nunca pudieron ser confirmadas, y que hemos desmentido una y otra vez.

Se habla de que dónde están los famosos 800 millones de Ancap. En Ancap hubo un proceso de inversión muy importante de 1.200 millones de dólares. Quizás el único error es que tendríamos que haberle pedido al accionista, que era el Estado, que pusiera una parte. Y al final sí los puso, cuando capitalizó a la empresa. Ahora, en el primer semestre de este año, dio ganancia y el año pasado también.

El resultado que está teniendo Ancap no es solo por la buena gestión de los compañeros. El resultado que tiene Ancap tiene que ver con que las inversiones que se necesitaban están hechas. Uruguay cambió su matriz porque se hicieron inversiones importantes.

Soy el primero que defiende la ética y la moral con la que se gestionó Ancap, que es la mayor empresa del país. Tengo absoluta tranquilidad.

Sí hemos cometido errores: a lo largo de nueve años de gestión cometimos muchos errores. Hemos podido meter la pata, pero tenga la seguridad de que nunca metimos la mano en la lata, de ninguna manera.

Todos los gastos que se hicieron con tarjetas corporativas, los míos y de los compañeros del directorio, estaban relacionados con nuestras funciones en Ancap. Y también hubo reembolsos, que son más que los 120 dólares que se dijeron.

Actué con la verdad, con honestidad absoluta a lo largo de todo este tiempo. Y a lo largo de toda la vida política.

No estoy en condiciones de cuestionar al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Es una herramienta única, que no tiene ningún partido. Se pueden equivocar, pero reivindico que exista esa herramienta.

Reivindico nuestra responsabilidad institucional. Fui electo por el pueblo, en una segunda vuelta. El pueblo, la Constitución y la ley me pusieron en el lugar en el que estoy. Estoy dispuesto a cumplir esa responsabilidad hasta el último electo. La única manera de salir de ese lugar es por el pueblo, la Constitución y la ley, porque me pusieron en ese lugar. Voy a cumplir hasta el último día con la responsabilidad que el pueblo me dio.

Les pido perdón por los errores que he cometido. Pero pido perdón por el tiempo que ha ocupado esta telenovela. Los errores que se puedan haber cometido están suficientemente pagos con el asedio permanente que hemos vivido en los últimos tiempos. Es difícil sostener a la familia en una situación como la que hemos vivido.

Enfrentamos momentos difíciles en la última campaña electoral, pero le pusimos alegría y fuerza. Que vayan al Plenario y resuelvan lo que tengan que resolver, pero quiero que terminen con este clima de hostigamiento. Terminemos con esto y pongamos los intereses de la gente por encima de todo. Resuelva lo que resuelva el Plenario, voy a seguir estando siempre junto a ustedes, firme en el objetivo de que el pueblo sea feliz.

El único que no comete errores es el que no hace nada. Y yo no sirvo para no hacer nada. Pido perdón por no haber terminado el horno de portland de Paysandú, lamento no haber podido terminar esa inversión. Pero no pido perdón por lo otro, solo por los errores. No pido perdón por lo invertido y lo construido.