Raúl Sendic responde a las críticas que hacen sobre su ética: “Ojalá todos salgan igual de indemnes que yo”

El exvicepresidente dijo que algunos precandidatos del Frente Amplio dedican más tiempo a hablar de él que a hacer propuestas.

En el Comité General del Pueblo se llevó adelante un mano a mano con militantes del Frente Amplio de la zona. El encuentro fue organizado por la Lista 711, agrupación del exvicepresidente.

Estamos buscando el diálogo y la conversación mano a mano, sin ningún tabú. Es un encuentro que hacemos permanentemente y que me llena de satisfacción.

Las declaraciones de Raúl Sendic:

El otro día conversamos con Pepe Mujica y Juan Castillo en la chacra de Pepe a pedido del presidente del FA, nunca me pidieron que no fuera candidato. Quisieron conocer los planes que teníamos. Yo voy a estar al frente de la campaña, esa es mi decisión. Esto no quita que el FA tome las medidas que tenga que tomar pero no ha habido antecedentes donde el FA le dice a un sector cómo tiene que integrar su lista.

Si el plenario me inhabilita voy a acatar la decisión, lo que no quiere decir que no participe en la campaña. A mí más que esto me preocupa la desocupación que ha crecido en el país, yo escucho a los precandidatos que han sido elegidos, algunos de ellos le han dedicado más tiempo a Sendic que a las necesidades de nuestra gente. Yo llamo a poner los problemas de la gente en el foco. Hay un cierto agotamiento de la economía y del proyecto económico que debe ser revisado, la gente lo percibe y necesita respuestas.

A mí lo que me molesta es que no se hable de los verdaderos problemas de los uruguayos, yo no creo que el principal problema de los uruguayos sea Sendic. A mí me gustaría que se pudieran hablar de esos temas. El tema de la ética es un tema que a todos nos preocupa, todos somos defensores de la ética. Pudieron hacer un escaneo absoluto de mi trayectoria, de mi patrimonio, de mis cuentas bancarias y el fiscal reconoció que no hubo enriquecimiento ilícito, ojalá todos salgan igual de indemnes que yo. A Lacalle Pou no le voy a contestar, me hizo gracia lo del perro malo. Pero no le voy a contestar porque no me parece que requiera una respuesta.