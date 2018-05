Raúl Sendic “sería partidario de no apelar” el fallo de la jueza Larreiu por el caso Ancap

El exvicepresidente Raúl Sendic asistió a un comité de base en Santa Rosa, en Canelones. Al arribar habló con los medios sobre el fallo de la jueza Beatriz Larrieu en el caso Ancap.

Así se refirió el expresidente de Ancap procesado por abuso de funciones y peculado:

Algunos quedaron muy frustrados con este proceso porque esperaban un caso Petrobras que no fue. No he decidido si voy a apelar. Respeto siempre el dictamen de la Justicia”.

Entiendo que la jueza toma la decisión en medio de múltiples presiones. Las hubo en todo el proceso. La causa más grande que ha tenido el Uruguay termina con esta situación casi absurda si la comparamos con el resto de América Latina.

Sendic disparó contra los legisladores opositores que lo denunciaron ante la Justicia:

El expresidente de la petrolera estatal volvió a hablar del caso Ancap:

“Sostengo que las veces que usé la tarjeta hice los reembolsos correspondientes. Esos recibos no han aparecido todavía. Me hubiera gustado que se identificaran los gastos.

Me gustaría cerrar este capítulo. Sería partidario de no apelar, porque lleva tiempo y plata. También me cuesta dejar las cosas como están porque considero que el fallo no le hace honor a la realidad”.