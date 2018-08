Realizaron reunión ante la posible creación de un comité regularizador en la AUF

Junto a representantes de FIFA y Conmebol, varios actores del fútbol consideran integrar el órgano interventor.

Este lunes se reunieron los enviados de Conmebol- Fátima González y Montserrat Jiménez de la Dirección Jurídica de la confederación- junto al argentino Jair Bertoni, director de Federaciones Miembro para América de parte de FIFA.

Se establecería un comité de regularización en la AUF integrado por el senador Pedro Bordaberry, Eduardo Ache, José Luis Corbo, Fernando Goldie y Andrés Scotti. Sin embargo, los jugadores no quieren que el legislador colorado presida el comité, motivo por el cual Scotti no asistió a la reunión. La FIFA, en cambio, quiere que el expresidente tricolor Ache lo haga.

Bordaberry habló tras la reunión:

“Los dos vamos a evaluar las reuniones y vamos a conversar. Cuando lo tengamos, aviso. Nos conocimos, hablamos de cómo lo ven ellos y nosotros”.

Corbo, quien presidió la AUF, dijo no querer integrar la comisión regularizadora porque entiende que no se violaron estatutos, por lo que no correspondería una intervención. Por su parte, el exdelegado carbonero Fernando Goldie se expresó en favor de participar.

“Manifesté mi predisposición a integrar la comisión. La idea es buscar una solución a la situación del fútbol uruguayo”, afirmó Goldie.

Eduardo Ache también habló tras la reunión: