Realizaron una concentración en contra de la injerencia extranjera en Venezuela: “Pedir elecciones sin decir que ese país no puede seguir bloqueado es injusto”

El PIT-CNT destacó "el camino emprendido" por México y Venezuela en el conflicto del país caribeño.

Este jueves se realizó el “Mecanismo de Montevideo”, una cumbre que reunió el Grupo de Contacto Internacional para tratar el conflicto político de Venezuela. En Plaza Cagancha hubo una concentración con respaldo del PIT-CNT en contra de injerencia de extranjeros en el conflicto bajo la consigna “Por la paz en Venezuela”.

Fernando Gambera, encargado de la Secretaría Internacional del PIT-CNT, se refirió a la situación:

No necesariamente respaldamos el gobierno de Nicolás Maduro. Respaldamos y defendemos la democracia e institucionalidad de un gobierno electo. Cuando caen las instituciones, el que más sufre es el pueblo. Cuando decimos de respetar la autodeterminación de los venezolanos y la no injerencia, tal vez los venezolanos en algún momento lleguen. Lo que no nos parece es decir que tiene que haber elecciones sin levantarse un bloqueo que es la génesis del problema humanitario en Venezuela.

Tiene que haber lo que quieran los venezolanos que tenga que haber. Si habrá elecciones, serán los venezolanos los que lleguen a un acuerdo en un diálogo democrático. Los de afuera tenemos que poner nuestra voluntad para ayudar a mediar y generar condiciones de diálogo. Desde acá no podemos decir que tiene que haber elecciones.

Valoramos el camino emprendido por México y Uruguay. Valoramos que se haya involucrado a personalidades internacionales indiscutidas. Nos hemos ofrecido a ser parte integrante de esto. Podrían hacerse cumbres abiertas, y para eso estamos dispuestos.

Pedir elecciones sin decir que ese país no puede seguir bloqueado es injusto.