Recarey impugna sanción de la Suprema Corte por vacunación de niños: "El juez puede tener su criterio propio y eso hay que defenderlo"

Para el magistrado, el órgano máximo de Justicia está "vulnerando la independencia" de los jueces.

El juez Alejandro Recarey decidió impugnar la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que lo suspendió de sus funciones por 90 días tras el sumario que se le inició por haber detenido la vacunación contra el Covid-19 a los niños.

"He adoptado la posición de resistirla a través de un recurso de revocación, con la única finalidad de marcar mi discrepancia con lo que entiendo que es una tendencia al avasallamiento de la independencia funcional de los magistrados, y para dejar constancia expresa de que no la acepto tácitamente", dijo el juez este jueves a Telemundo.

Recarey añadió: "No se trata de una resistencia orientada a la defensa de un interés personal sino a la defensa del valor que subyace en el trabajo que yo hice y que fue cuestionado".

Para el magistrado, se está "vulnerando la independencia" de los jueces al menos de tres maneras. "La primera es concediéndole el estatus de error inexcusable a lo que son materias jurídicas opinables, me estoy refiriendo al tratamiento de la presunta falta de legitimación activa de los amparistas, a la no tramitación incidental de la recusación por ejemplo", comenzó.

En segundo lugar, manifestó que le "resulta preocupante" la "referencia que hace la SCJ a que el accionar del juez no habría respetado el criterio de los científicos oficiales". "El juez puede perfectamente tener su criterio propio y eso hay que defenderlo; además, la ciencia no es un dogma, hay científicos que tienen ópticas diferentes. De hecho, la resolución realiza una consideración acerca de que yo habría puesto en peligro la vida de los niños y los jóvenes, cuando hay muchos estudios científicos que van en sentido contrario. Lo que estoy tratando de defender es el libre criterio del juez en ese punto", consideró.

Por último, mencionó que se está "vulnerando la independencia a través de considerar que el juez ético, el juez deseable, moralmente homologable y respetable es el juez que sigue determinados lineamientos de no accionar en orden de encontrar la verdad material de los hechos". "Se entiende que el juez que ejerce su iniciativa inquisitiva es un juez no ético, y eso me parece errado, grave. Pero, además, es una forma de matrizar y moldear a los jueces", detalló.

"Mi resistencia está enfocada a marcar una posición. El punto en lo que respecta a mi persona, en lo que a mí respecta, terminó. Yo cumplidos los 90 días voy a volver al mismo lugar en el que estaba, a hacer las mismas cosas y de la misma manera", planteó.

"Yo no entendí que los menores no debían recibir la vacuna. La sentencia no se pronunció acerca de la efectividad y seguridad de las vacunas. Lo que yo entendí es que el Estado debía ofrecer la vacuna respetando la ley, que no se trataba de un proceso vacunatorio legítimo. Por eso la suspensión no fue una suspensión sin plazo sino condicionada a que el Estado optara por cumplir los requerimientos legales", dijo Recarey.

El 7 de julio de 2022 el juez Recarey falló a favor del recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone, por lo que se suspendía a partir de ese día la vacunación anticovid en los menores de 13 años.

Sobre finales de ese mismo mes la Justicia respondió el recurso de apelación presentado por el gobierno y revocó el fallo de Recarey, por lo que nuevamente quedó habilitada la inoculación.

Luego de ese fallo, el Tribunal de Apelaciones envió el expediente a la SCJ para determinar irregularidades en el proceso, lo que desencadenó finalmente en la suspensión del magistrado y el inicio de un sumario.

Ahora, Recarey decidió impugnar la decisión de la SCJ de suspenderlo en sus actividades como juez durante 90 días.