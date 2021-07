Rechazo de fideicomiso en Canelones: FA denuncia "presión terrible" de Presidencia y PN habla de evitar un "mal endeudamiento"

El proyecto que había sido impulsado por el intendente Yamandú Orsi fue rechazado por los ediles de la coalición.

Este martes los ediles de la oposición en la Junta Departamental de Canelones resolvieron votar en bloque contra el fideicomiso propuesto por el intendente canario Yamandú Orsi. El proyecto incluía la creación de un fideicomiso de US$ 80 millones a pagarse en 20 años, que sería destinado en gran medida a obras dentro del departamento.

Este miércoles legisladores vinculados a Canelones se refirieron al rechazo del fideicomiso.

El diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini aseguró que es una "mezquindad muy grande" por parte de los ediles de la coalición que votaron en contra del fideicomiso. "Se habla de parte del gobierno de la necesidad de obra pública. Con este proyecto se iban a generar más de 2.000 puestos de trabajo para todo el departamento. Acá se van a perder no solo puestos de trabajo, sino también obras muy importantes: en alumbrado, caminería, espacios públicos, la renovación de la flota de recolección de residuos, cosa que para los habitantes de Canelones son fundamentales", dijo del diputado.

"Los propios alcaldes del Partido Nacional estaban de acuerdo con esta propuesta. Lo que pasó es que hubo una presión terrible desde Presidencia de la República y desde un ministro del gobierno para que los ediles no acompañaran una propuesta que todos sabemos que es necesaria. Lo que termina primando es el cálculo político para perjudicar a un gobierno frenteamplista", agregó Sabini.

Por otra parte, el senador del Partido Nacional Amin Niffouri sostuvo en rueda de prensa que "no hubo vencidos ni vencedores" y que "no hubo ningún tipo de mandato desde Presidencia ni desde secretaría de Presidencia. Aquí lo que no se votó fue un mal endeudamiento a 20 años por parte de la intendencia y presentado en una forma totalmente desprolija", afirmó.

"Hace menos de un año estábamos en la campaña electoral. Fuimos candidatos a la intendencia, y hemos visto a Orsi recorrer los distintos medios diciendo que la intendencia tenía un importante superávit. Hace menos de un año de eso resulta que si no se vota un fideicomiso de US$ 80 millones no podemos hacer obras. Las cosas ya no cierran", consideró el senador.

"¿Por qué si es una herramienta útil para el Frente Amplio en Canelones el fideicomiso no es útil esa herramienta para Rocha y Río Negro para el Frente Amplio? No concuerda en el discurso", concluyó Niffouri.

En Rocha, donde la intendencia es gobernada por el Partido Nacional se dio una situación similar, pero con los actores cambiados. El jefe comunal Alejo Umpiérrez presentó un fideicomiso por 25 millones dólares a pagar en 15 años que contemplaba el desarrollo de varias obras. La propuesta fue rechazada en primera instancia por la bancada de ediles frenteamplistas, a la espera de que se apruebe el presupuesto de la comuna. De todas formas, también se cuestiona el contenido, que será vuelto a estudiar por los opositores en las próximas semanas.

En Río Negro el fideicomiso del blanco Omar Lafluf es por 12 millones de dólares a pagar en 15 años, con el fin de afrontar el pago de deudas, generación de empleo, vivienda y alimentación. Su aprobación está en discusión, dado que el oficialismo no cuenta con los votos necesarios (21 en 30) para aprobarlo y debe negociar con el Frente Amplio.