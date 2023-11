"Reclamamos lealtad institucional a la oposición con la misma actitud que el PN tuvo frente a hechos vividos en gobiernos del FA", dijo Iturralde

Sobre la renuncia de Heber, el presidente del directorio blanco consideró que los hechos que "no lo vinculaban a él directamente hicieron que ante una realidad política tomara la decisión de poner a disposición del presidente de la República su cargo".

El directorio del Partido Nacional emitió este lunes una declaración, que fue leída por su presidente, Pablo Iturralde, en la que se respaldó el accionar del presidente Luis Lacalle Pou y al gobierno de la coalición respecto a las decisiones que se tomaron tras las derivaciones del caso del narcotraficante Sebastián Marset. Asimismo, rechazó lo que calificó como "la política de ataques sin límites éticos que lleva adelante el Frente Amplio".

En este sentido, Iturralde subrayó en conferencia de prensa que las resoluciones tomadas en el gabinete de Lacalle "han contado con el apoyo de la coalición de gobierno, así como lo expresado por la oposición y se ha informado a todos los partidos políticos". Y exigió: "Reclamamos lealtad institucional y democrática a la oposición con la misma actitud que el Partido Nacional tuvo frente a los hechos vividos en los gobiernos anteriores del Frente Amplio".

"El Partido Nacional se forjó en defensa de las instituciones y la independencia de poderes y, por tanto, estará a los resultados de las investigaciones de la Justicia", recalcó el presidente del directorio blanco. A su vez, aseguró que no entiende los reclamos de la oposición.

"Nosotros no terminamos de entender mucho, la semana pasada se reclamó que el presidente tomara medidas y que informara a los partidos políticos, se han hecho las dos cosas", enfatizó Iturralde. "Cuando van a hablar con el presidente no se le señalan esas cosas y luego aparecen cosas, por ejemplo, informaciones acerca de narcos, de financiamiento de partidos políticos; nosotros no lo admitimos", recalcó.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, había considerado que Uruguay no puede permitir “que el narcotráfico se meta en la política”. “No hay dudas de que hay que tener una ley de financiamiento de los partidos políticos, y quien la esté trabando tendrá que dar explicaciones”, dijo, y además pidió legislar en materia de transparencia.

Sobre este punto, Iturralde manifestó: "Nos parece que el Uruguay que todos queremos es el de la lealtad institucional, el del respeto entre los partidos políticos y, por sobre todas las cosas, la confianza al presidente de la República que al menos a todos nosotros y a la ciudadanía en general nos ha dado confianza como timonel en unos momentos difíciles que vive el país y se han tomado todas las resoluciones que reclamaba la oposición".

También se refirió a la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, enfatizó que su gestión apuntaba duramente al combate al narcotráfico. "Lo que se hizo fue enfrentar en todo momento al narcotráfico y el señor ministro del Interior llevó adelante muy bien esas tareas", sostuvo.

"Los hechos lamentablemente, que no lo vinculaban a él directamente, hicieron que ante una realidad política tomara la decisión de poner a disposición del presidente de la República su cargo, cosa que aceptó el presidente como correspondía", señaló el representante blanco.

En las últimas horas se ha generado un ida y vuelta entre el oficialismo y la oposición por la crisis desatada. “Sorprendido y preocupado por la suspicacia del Frente Amplio sobre el vínculo del narcotráfico y la política del Uruguay”, afirmó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en un mensaje escrito en su cuenta de Twitter.

Desde la vereda de enfrente le respondió la senadora frenteamplista Silvia Nane, quien le aconsejó al secretario de la Presidencia que se “preocupe por el lío que tiene el gobierno” y no por el Frente Amplio.