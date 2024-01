"Reclaman, pero no proponen nada, vienen de 15 años del extremo fracaso": Ojeda cruzó a Bergara por sus críticas sobre la seguridad

“Creo que a Bergara se le da mucho mejor aplaudir dictaduras que proponer en seguridad pública”, apuntó el precandidato colorado.

En medio de una nueva escalada de violencia y tras un diciembre que dejó varios episodios delictivos que conmocionaron a la sociedad, el tema de la seguridad ya comienza a instalarse en la campaña electoral de este año. “Yo creo que los candidatos del Frente Amplio están talenteando fuerte en temas de seguridad pública”, afirmó en las últimas horas el precandidato colorado Andrés Ojeda y apuntó directamente contra el senador y precandidato frenteamplista Mario Bergara.

Este martes, Bergara reclamó "humildad" en el sistema político para reconocer la falta de éxito en las políticas de seguridad, en días marcados por una sucesión de homicidios que incluyen un triple crimen en Estación Floresta, uno doble en Nuevo París y varios más en Montevideo y el interior. "El tema de la inseguridad vuelve a ser el tema central de preocupación de la gente, junto al empleo, los ingresos y el llegar a fin de mes. La clave está en cómo combatir la penetración del narco en los barrios", dijo Bergara este martes en rueda de prensa. El legislador reclamó "mucho diálogo" para abordar este tema, dado que "nadie tiene la sellada, la varita mágica".

Al respecto y en entrevista con Telemundo, Ojeda afirmó que desde el Frente Amplio “reclaman cosas, pero no proponen nada”. “Vienen de quince años del extremo fracaso y por esa razón hablan mucho, pero no dicen nada porque no saben qué hacer”, dijo, y agregó: “Nos dejaron el país prendido fuego en materia de seguridad pública”.

En ese sentido, Ojeda consideró que el tema de las políticas de seguridad “evidentemente es un tema que no les queda cómodo” al Frente Amplio. Y en esa línea, señaló como ejemplo la actuación de la oposición en la mesa multipartidaria por seguridad a la que convocó el Ministerio del Interior del actual gobierno y que concluyó con el anuncio de una serie de medidas.

“Bergara ha reclamado un diálogo interpartidario, pero se ve que no se fijó que su partido político mandó un representante a una comisión multipartidaria que armó el Ministerio del Interior, y el representante del Frente Amplio, Gustavo Leal, bombeó todas las propuestas y negó todo el diálogo. Y después tuvo el tupé de poner alguna de esas propuestas en su programa”, dijo.

“No nos tomen el pelo a nosotros, y no le tomen el pelo a la gente. No se puede talentear en seguridad pública. Este es un tema serio, no se puede utilizar casos conmocionantes, graves e indignantes para hacer carroña barata, como están haciendo ellos”, agregó.

“Cuba es una dictadura y no puede seguir así”

En tanto, Ojeda también criticó a Bergara por su mensaje del pasado 1º de enero, en el que habló sobre la revolución cubana y su aniversario. “Hoy comienza el año 65 de la Revolución Cubana. Su gobierno declara que la consigna de la hora es emprender "la gran tarea de cambiar todo lo que deba ser cambiado". Si lo logran, Cuba dará al mundo una segunda gran lección. La primera fue que la dignidad no se negocia por poderoso que sea el adversario. Quizás la segunda sea que corregir el rumbo y aceptar la realidad, no implica renunciar al patriotismo ni a la utopía. La emoción es irrenunciable, pero también la racionalidad política y económica”, escribió el legislador el pasado lunes.

Al respecto, Ojeda comentó: “Creo que a Bergara se le da mucho mejor aplaudir dictaduras que proponer en seguridad pública”.

“Bergara sale a festejar los 65 años de la revolución cubana. Yo creo que en esta estoy del lado del contador Danilo Astori: creo que hay que decir con todas las letras que Cuba es una dictadura, que es autoritarismo, y que no reivindicamos ni festejamos ningún lugar donde se violen flagrantemente los derechos humanos. Me encantaría que Bergara se animara a decir con todas las letras que Cuba es una dictadura y que no puede seguir así”, agregó.