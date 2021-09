Recluso Pereira escribió carta desde la cárcel: denunció tres muertes por omisión de asistencia y "ensañamiento" de Lacalle y Heber

La primera víctima fue un hombre de 60 años al que vio morir con una enfermedad crónica, según la carta que escribió en prisión.

Hugo Pereira, el recluso que se fugó de la cárcel de Santiago Vázquez a mediados de agosto y fue recapturado en el bar Las Palmas días más tarde, escribió una carta en la que dice que no entiende el "ensañamiento" hacia él por parte del presidente Luis Lacalle Pou y del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

"No tengo la más mínima idea de por qué el señor presidente Luis Lacalle Pou y el ministro del Interior se ensañaron de tal manera conmigo, a tal punto de pedir que sobre mí caiga todo el peso de la ley, de seguro como ejemplo, pero si me permiten quiero preguntarles algo: ¿es tan grave, tan grave?", escribió Pereira en la carta, divulgada por Radio Sarandí este miércoles.

"Porque me queda preguntarles algo o, mejor dicho, entender algo. En cuanto a mí les diré que desde que fui recapturado paso las 24 horas en mi celda, no he visto el sol, no me permiten tomar mate. No me permiten ni siquiera leer el periódico, no puedo tener radio y mucho menos televisión. Se me había negado ver a mi abogado defensor, tengo visita una vez por semana, casi dos horas nomás, y mi señora con su enfermedad tiene que hacer casi 400 kilómetros ida y vuelta y todo por orden del señor ministro del Interior", agregó Pereira.

El delincuente aseguró que Heber hizo que le negaran dos veces la atención médica. Según los abogados defensores, la fuga de Pereira –que fue el eje de la interpelación del Frente Amplio en Diputados este martes– había sido motivada por la falta de acceso a un cardiólogo por parte del recluso, que padece cardiopatías.

En este sentido, en la carta denunció tres supuestas muertes por omisión de asistencia y dio cuenta de la situación carcelaria. La primera víctima fue un hombre de 60 años al que vio morir con una enfermedad crónica. Según su relato, el hombre se descompuso y tras ser atendido en la enfermería volvió a su celda, donde murió en la madrugada.

Otra de las muertes fue la de un hombre de entre 25 y 30 años que, tras ser atendido en la enfermería, falleció de hipotermia en su calabozo.

Por último, Pereira también se refirió a la muerte de un recluso apellidado Acosta que se accidentó cuando era trasladado en una camioneta del penal.

El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, aseguró a Telemundo que su oficina investiga cada muerte que se produce en las cárceles. Pese a ello explicó que las investigaciones llevan mucho tiempo y a veces quedan abiertas, sin poder establecerse la causa del deceso.

Desde 2020 existe un convenio con la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) por el que trabajan tres doctores investigando las muertes en custodia del Estado.