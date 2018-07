Reclusos de Punta de Rieles afirman que están en huelga de hambre pero Ministerio del Interior lo desmiente

El INR prohibió el ingreso de alimentos en las visitas y los reclusos habrían iniciado una huelga de hambre a raíz de la situación.

El Ministerio del Interior asegura que de los ocho módulos que hay en Punta de Rieles, solamente tres no levantaron el desayuno de la mañana de este lunes. Eso, aseguran, no indica que haya una huelga de hambre sino que es una situación común porque el acopio de comida del fin de semana lleva a los reclusos a no levantar la primera comida del lunes.

Las autoridades están analizando qué sucede durante el almuerzo. Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario, dijo que está al tanto de la situación y considera que el hecho de que en tres módulos no hayan levantado el desayuno en una señal de que algo está sucediendo. Petit concurrirá el martes a las instalaciones.