Recuperaron a Milo, el perro chihuahua que le habían robado a una pareja en Jacinto Vera

Este martes por la mañana la Policía encontró a Milo, el perro chihuahua que le habían robado a una pareja en el barrio Jacinto Vera de Montevideo, informaron a Telemundo los dueños.

Tal como se informó, delincuentes armados asaltaron a la pareja el domingo a las 17:00 en Martín C. Martínez y Enrique Martínez, cuando la pareja llegaba a su casa mientras cargaban varios bolsos. Uno de ellos, de color rojo, llevaba a Milo, un chihuahua de seis años.

En ese momento pasó una moto de la que descendió un delincuente que amenazó con dispararles si no entregaban sus pertenencias. La mujer se resistió a entregar el bolso en el que estaba Milo, pero el asaltante se lo arrebato de la mano.

"Me da un tirón muy fuerte y salen subidos a la moto por Enrique C. Martínez y (nosotros) a los gritos", explicó a Telemundo Elsa, la mujer que fue rapiñada. "No lo pudimos localizar. Está hecha la denuncia. Nos quedamos sin un miembro de la familia, estamos desesperados", lamentó este lunes.