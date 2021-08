Referéndum contra la LUC: cómo avanza el conteo de la Corte Electoral y por qué motivos rechazó firmas

De acuerdo al último conteo del organismo, actualizado en la tarde del jueves, hasta el momento se han aceptado 188.789 de las firmas presentadas, mientras que se rechazaron 20.771.

La Corte Electoral avanza en el control de las papeletas presentadas por la Comisión Nacional Pro Referéndum para habilitar una consulta popular contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). De acuerdo al último conteo del organismo, actualizado en la tarde del jueves, hasta el momento se han aceptado 188.789 de las firmas presentadas, mientras que se rechazaron 20.771.

Para habilitar el referéndum se requieren 671.544 adhesiones, una cifra que corresponde al 25% de padrón electoral, compuesto por las 2.686.174 personas que pueden votar.

La Corte Electoral también explicó en el documento del jueves por qué se rechazó esa cantidad de firmas. La causa mayoritaria fue que la papeleta tenía datos incompletos, algo que pasó en 8.373 casos.

En orden decreciente, los otros motivos fueron que la huella digital no pudo ser identificada (5.346), que la impresión no coincidía (3.500) y otras causas múltiples (2.058). También fueron excluidas 1.061 papeletas, mientras que 237 quedaron inhabilitadas, 155 fueron canceladas, 26 adhesiones no figuraban en el padrón y 15 firmas pertenecían a menores de edad.

El conteo de firmas comenzó el 8 de julio y más adelante, en paralelo, inició la etapa de validación. Rafael Michelini, el exsecretario político del Frente Amplio e integrante de la comisión pro referéndum, reiteró el martes que a partir del avance de este proceso se puede inferir que "habrá referéndum".

"Hasta hoy se validaron 182.861 firmas de 203.169 papeletas cotejadas, con un rechazo menor al 10%. Festejemos un 25 de agosto sabiendo que habrá referéndum", escribió el exsenador en Twitter, en la víspera del Día del Comité de Base y del aniversario de la Declaratoria de la Independencia.