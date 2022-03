Referéndum contra la LUC: Manini dijo que el aumento de indecisos se debe a la "campaña falsa" del "Sí"

El líder de Cabildo Abierto llamó a los votantes a "rebelarse ante una tergiversación flagrante de la realidad".

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, asoció el alto porcentaje de indecisos entre el "Sí" y el "No" con la supuesta "campaña sucia" de quienes están a favor de derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el referéndum del domingo 27.

"Vemos cómo, increíblemente, a medida que se acerca el día hay cada vez más indecisos. Y eso es producto de esa campaña falsa que se nos ha impuesto en estos últimos días", afirmó el senador en un acto a favor del "No" este lunes.

Ante la audiencia, llamó a los votantes a "rebelarse ante una tergiversación flagrante de la realidad". Señaló que los defensores del "Sí" quieren imponer "una mentira" para que la ciudadanía decida "en contra del interés del propio pueblo uruguayo".

"Un día aparece un gaucho que no es gaucho, otro día aparece una señora agredida que parece que no fue agredida, otro día aparece un cura que parece que no es cura, pero todos los días alguien está en las redes, en la prensa y en movimiento diciendo las maldades que puede llegar a generar esta LUC", sostuvo el general retirado.

Para Manini Ríos, mediante esta campaña "se van imponiendo cosas que no son reales, que van generando dudas en la gente". El senador denunció que hay "gente que estaba decidida y tenía bien clarito que esta ley era buena", pero empezó a dudar debido a "tantas mentiras que se repiten" en campaña.