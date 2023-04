Reforma jubilatoria: Cabildo especula con acuerdo entre socios de la coalición y Frente Amplio en artículo clave de las AFAP

Para desarticular esta supuesta maniobra, el diputado Álvaro Perrone dijo que se podría "evitar votar el proyecto en general".

El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone puso sobre la mesa este jueves la posibilidad de que algunos diputados de la coalición de gobierno y el Frente Amplio voten juntos uno de los artículos claves de la reforma de la seguridad social.

Se trata de la norma vinculada a las inversiones de las AFAP. La propuesta del Poder Ejecutivo que respaldan los partidos Nacional, Colorado e Independiente permite a las AFAP invertir el dinero en el exterior, algo que Cabildo Abierto está decidido a no votar.

"La posibilidad que las AFAP inviertan en exterior vine del gobierno de (José) Mujica (2010-2015). Nosotros tenemos conocimiento que desde el Frente Amplio hay algunos legisladores que pretenden o que están a favor de aprobar que las AFAP puedan seguir invirtiendo en el exterior", declaró a Telemundo.

Esto generaría una "mayoría circunstancial entre socios de la coalición y el Frente Amplio".

Para desarticular esta supuesta maniobra, Perrone dijo que se podría "evitar votar el proyecto en general". Antes de votar cada artículo, la Cámara de Diputados deberá votar el proyecto en general, algo que no contará con los votos del Frente Amplio y no se aprobará si no tiene el apoyo de los diputados cabildantes.

Esta propuesta echaría por tierra otra alternativa que manejaban en la coalición: desglosar el artículo referido a las AFAP y aprobar el resto de la reforma jubilatoria.

"Lo que sí está definido es que no se votará la inversión de las AFAP en el exterior y que se buscar algún consenso con respecto al cálculo de los años del aporte jubilatorio", finalizó.