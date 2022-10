Reforma previsional: Pereira consideró que el FA no acompañará proyecto "en general", pero sí votará "buena parte del articulado"

"No es una transformación total. Tampoco es profunda ni justa", criticó el presidente de la coalición de izquierda.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, consideró que la coalición de izquierda no acompañará el texto en general de la reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno y que comenzará a ser analizada en el Senado.

¿Hay alguna posibilidad de que el FA acompañe el proyecto de reforma de la seguridad social? "En general considero que no. En particular buena parte del articulado que sí. Estoy apresurando una posición que no es del Frente Amplio", respondió Pereira a Informativo Sarandí (Radio Sarandí) este martes.

La postura del FA, añadió, se conocerá en un acto el 31 de octubre en el club Arbolito de La Teja, donde se homenajeará la primera victoria en las elecciones nacionales de parte de Tabaré Vázquez en 2004.

"Hay una ecuación que es clara. Para equilibrar el gasto público, la gente se va a jubilar a mayor edad y va a cobrar una jubilación menor. Esta ecuación cualquiera se da cuenta que no es positiva, sobre todo por la clase media uruguaya. Esta no es una transformación total. Tampoco es profunda ni justa", criticó, haciendo referencia a algunos de los adjetivos que empleó el presidente Luis Lacalle Pou.

Pereira ratificó que la reforma previsional debe ser "una política de Estado" y que desde la coalición entienden que es necesaria. "Si no la hace este gobierno, el Frente Amplio la va a hacer", adelantó.

Interrogado sobre por qué no se había hecho durante los tres gobiernos frenteamplistas, indicó que la prioridad se había marcado en algunas cajas en particular, como la Notarial.

Uno de los puntos que criticó del proyecto de ley es que se "dejó afuera a la Caja de Profesionales, que tiene enormes dificultades".

"Hoy no se plantea este tema de urgencia dentro del proyecto de ley. Hay un artículo específico que saca a la Caja Bancaria y a la de Profesionales. La que tiene más urgencia no está procesada en este texto legal. Suponemos vendrá otro (proyecto), pero es el que tiene más urgencia", señaló.