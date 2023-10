Reforma previsional y aportes a las AFAPs: representante de trabajadores en BPS insta a "cuarentones" a consultar ante posible perjuicio

"Con este parche, el gobierno intenta cuidar a las AFPAs", afirmó Ruiz sobre un cambio aprobado recientemente en el Parlamento.

Luego del capítulo de “los cincuentones” y las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAPs), ahora se abre un nuevo escenario: el de “los cuarentones”. ¿A raíz de qué? De un cambio introducido en la reforma de la seguridad social que aprobó este año la coalición de gobierno.

La reforma votada meses atrás incluyó entre sus artículos la eliminación de una bonificación que abarcaba a las personas de 40 a 49 años afiliadas de forma voluntaria a las AFAPs. ¿Qué implicaba ello? Antes de la reforma se establecía que quienes no tenían que aportar por AFAP, podían elegir hacerlo por el régimen mixto (BPS-AFAP): esa opción era incentivada mediante la bonificación en cuestión, que implica que para los que aportaban al BPS se incrementarían las sumas en un 50% (se multiplicaba por 1,5) a efectos del cálculo de su sueldo básico jubilatorio.

Pero, con la nueva ley, la bonificación que incentivaba la aportación voluntaria a la AFAP ya no existe. ¿Qué escenario abre eso? Que para quienes eligieron esa opción y hoy tienen 45 años o más, lo aportado al régimen de BPS (mientras no se tenía ingresos que hicieran la aportación obligatoria) se multiplicará por 1 y no por 1,5. Para quienes tienen más de 45 y configuren causal entre el 2033 y 2042 sí recibirán una bonificación, pero tampoco de 1,5, sino de un porcentaje menor.

¿Qué sucede con esto? Que este cambio puede hacer que a algunas personas de entre 40 y 49 años no le convenga mantener la opción de la aportación voluntaria a la AFAP. Pero eso depende de cada caso particular, porque influye la historia laboral de cada persona. Por eso, se ha venido promoviendo que los trabajadores comprendidas en esa franja hagan una cita con el BPS antes del 30 de noviembre de este año.

Ante una eventual ola de pasaje de “cuarentones” desde las AFAP hacia el BPS, y en pos de evitar grandes modificaciones en los números del organismo, el gobierno puso sobre la mesa un fideicomiso que fue aprobado por el Parlamento hace pocos días con los votos de todos los partidos. Pero ese proyecto incluyó la incorporación de un aditivo que fue acompañado por la coalición. ¿De qué se trata? Da marcha atrás sobre la propuesta inicial de la eliminación gradual de la bonificación.

A juicio del representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, ese cambio es un “parche” que busca “corregir” la propia reforma del gobierno.

“El gobierno acaba de aprobar un parche para tratar de corregir su propia reforma porque en abril resolvieron eliminar una bonificación cambiándoles las reglas de juego a la mayoría de los trabajadores menores de 50 años”, afirmó Ruiz este lunes en rueda de prensa.

“Con este parche, el gobierno intenta cuidar a las AFPAs. Le sale carísimo al Estado. Dijeron que esta reforma le iba a dar tranquilidad al país y a la ciudadanía porque iba a ser sustentable y sostenible en el tiempo, pero con esta reforma de ahora, con este aditivo, el gobierno perfora la reforma tributaria que aprobó en abril”, agregó.

En ese sentido, además, Ruiz señaló que cuando originalmente se proponía eliminar la bonificación, desde el gobierno “se hicieron proyecciones y se dijo que con esas medidas se mejoraba la sostenibilidad económica y financiera del sistema”. “Ahora se vuelve a poner esa bonificación, por lo que debería haber un estudio de cuánto cuesta mantenerla, con el solo objetivo de cuidar a las AFAPs. En abril se resolvió eliminarla y ahora con este parche logran que los fondos sigan siendo administrados por las empresas que lucran con la seguridad social”, apuntó.

"Seguimos insistiendo con que los trabajadores reserven el derecho para ser asesorados, reciban el asesoramiento y elijan lo que más le conviene", concluyó Ruiz.