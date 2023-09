Reincidencia de ex presos: Mides busca concretar entrega de "tarjeta social" durante "un tiempo" para "dar oportunidades", dijo Lema

Además, el ministro de Desarrollo Social cree que el retiro del INR de la órbita del Ministerio del Interior debe concretarse a la brevedad.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, afirmó este viernes que desde su cartera trabajan para concretar lo más pronto posible una propuesta hecha por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit: la entrega de una tarjeta social para personas que estuvieron presas, en pos de influir en los altos niveles de reincidencia.

El Ministerio del Interior presentó este jueves el primer estudio sobre reincidencia de presos en Uruguay. Para llegar a esta cifra se analizó la trayectoria de personas que salieron de la cárcel en 2019 tras cumplir sus penas y se analizó qué porcentaje de ellos vuelven a prisión al cabo de un período de tiempo. A seis meses de salir de la cárcel el 29% retornó tras la rejas después de cometer un nuevo delito. Al año ese número crece al 44%, a los dos años trepa al 58,7% y a los tres años llega al 65,6%.

Este viernes -la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) pasó a estar durante este gobierno en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)- Lema fue consultado sobre cómo toma estas cifras y cómo proyecta abordarlas su cartera. “Es importante contar con esta evidencia. Es la primera vez que un trabajo mide la reincidencia. Lo hemos dicho muchas veces, y lo reafirmamos a la luz de estos datos: es importantísimo el trabajo en las cárceles. Ese trabajo es un pilar en materia de seguridad pública”, dijo.

“Cuando hablamos de estos índices de reincidencia, se está focalizando de dónde surge gran parte del problema en materia de inseguridad. Por eso es muy importante trabajar en las oportunidades y en toda la trayectoria, desde que la persona es privada de libertad, en el transcurso de esa privación y en el egreso. Desde el Mides hemos pedido a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que antes estaba en la órbita del Ministerio del Interior y ahora está en el Mides, para que haya un cambio de impronta. Este cambio de impronta ha incrementado las oportunidades laborales, la cantidad de cursos de formación para dar herramientas”, afirmó.

Con este escenario, Lema explicó que están trabajando en concretar la entrega de “una tarjeta social para personas que recuperan la libertad”.

“Estamos haciendo todos los esfuerzos y buscando concretar recursos para que una cantidad de personas que recuperan la libertad puedan disponer de una tarjeta social durante un tiempo, y después medir el impacto en la reincidencia. Que la persona cuando recupera la libertad no solamente tenga el boleto. Muchas veces hablamos de personas que no tienen a nadie que la esté esperando, nadie para contenerlo. Si nosotros no trabajamos en darle oportunidades, le estamos dando el camino de lo que no queremos: la reincidencia, situación de calle, problemas de convivencia”, explicó el ministro.

Consultado sobre si actualmente el Mides cuenta con los fondos necesarios para poner en marcha la entrega de esta tarjeta, Lema respondió: “Estuvimos el jueves en el Parlamento por la Rendición de Cuentas. Cuando estamos seguros de un camino, nos encaprichamos: eso quiere decir que ya sea porque aparecen los recursos en Rendición de Cuentas, como golpear diferentes organismos internacionales, como ver cómo se daría respuesta con recursos propios del ministerio… capaz que no será en una cifra general desde el principio, pero por lo menos poder generalizar en una cantidad importante de personas que recuperen la libertad, a los efectos de poder medir el impacto en la reincidencia”.

“Gran parte del futuro social se juega en las cárceles. Hay que trabajar en las segundas oportunidades. Si no damos oportunidades, el riesgo de la reincidencia pasa a ser mayor”, afirmó.

La administración del INR

Por otra parte, el ministro de Desarrollo Social también puso sobre la mesa lo que a su juicio es necesario para abordar “de fondo” el tema de la reincidencia de las personas que estuvieron privadas de libertad: que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) pase a la órbita de otro organismo y deje de depender del Ministerio del Interior.

“Hay un tema de fondo, en donde el próximo período el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene que salir del Ministerio del Interior. Quien reprime el delito no puede ser el que esté a cargo de la rehabilitación de las personas. ¿Será a través de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Bueno, discutámoslo con celeridad. Es un pilar en materia de seguridad el trabajo que hagamos en las cárceles”, afirmó Lema.

“Hay que buscar consensos, pero no se puede retrasar más del próximo período. En mi opinión personal, en el próximo período el INR debería dejar la órbita del Ministerio del Interior y pasar a un lugar donde la impronta social y de rehabilitación tenga mucho más jerarquía”, agregó el ministro.