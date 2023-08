Rendición: a pedido de Lacalle, diputados de la coalición cambiaron reasignaciones que reducían fondos del plan de adicciones

Legisladores de la coalición se reunieron este sábado luego del pedido que les hizo el presidente Luis Lacalle Pou.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas que debatirá la Cámara de Diputados a partir del próximo lunes tendrá varios cambios respecto al aprobado en comisión.

Legisladores de la coalición se reunieron este sábado luego del pedido que les hizo el presidente Luis Lacalle Pou de no reducir los fondos asignados por el Poder Ejecutivo a los organismos incluidos en el plan de salud mental y adicciones.

En la última semana, los diputados oficialistas resolvieron reasignaciones que se aprobaron al votarse la Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuestos y Hacienda.

Entre esas reasignaciones, incluyeron al Hospital de Clínicas en el plan de salud mental y adicciones, dándole US$3 millones de los 20 que el Ejecutivo había asignado para ASSE, a los ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública y para la Junta Nacional de Drogas.

Aunque el presidente defendió la independencia del Poder Legislativo, no dio el visto bueno a esos cambios votados el jueves. El viernes los legisladores oficialistas fueron a Torre Ejecutiva, donde se les pidió no modificar la estructura original del plan de salud mental.

Este sábado, el director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y los legisladores se reunieron y decidieron mantener los destinos de las reasignaciones, pero modificar montos y orígenes.

Fuentes señalaron a Telemundo que el Hospital de Clínicas recibirá los US$ 3 millones, pero sin afectar los US$ 20 millones del plan de salud mental, y no especificaron el nuevo origen.

Además, Universidad de la República recibirá $120 millones. Sin embargo, se contempla parcialmente un pedido de Cabildo Abierto para salario de personal militar y reparación del Hospital Militar, lo que puede generar nuevas discrepancias.