Renuncia de González: Caggiani dijo que al gobierno "le salió el tiro por la culata" con investigadora a Carrera por atención en el Policial

El senador frenteamplista consideró que el ministerio pierde "un hombre de diálogo" con la salida de González.

"Le salió el tiro por la culata". Con esa expresión el senador frenteamplista Daniel Caggiani definió la situación que vive el gobierno en el Ministerio del Interior, donde dos jerarcas debieron dejar su cargo por atenderse en el Hospital Policial, una práctica que se le cuestionó al ex número tres de la cartera, el hoy senador Charles Carrera.

A la salida de Santiago González de la dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana se le suma la partida meses atrás de Luis Calabria como director general de secretaría (tercer cargo en jerarquía).

El senador del MPP matizó la gravedad de atenderse en ese centro de salud destinado a efectivos. "Tampoco es un motivo tan complejo como para una comisión investigadora", consideró.

Sobre González, aseguró que mantiene "concepciones diferentes de la seguridad y la forma de ejercer el mando político de la Policía", pero valoró que era "un integrante del gobierno que dialogaba" y que "daba frente a las situaciones".

"Hablaba con los vecinos y estaba en acciones policiales con sindicatos y estudiantes. El ministerio pierde eso, una persona de diálogo", dijo, y vaticinó que esta pérdida "no es buena" en un contexto que consideró "puede complicarse por la situación de tensión social por la dinámica económica" del país.

Caggiani también rememoró la cúpula del ministerio que asumió el 1º de marzo de 2020 y que tenía mayoría de dirigentes de Alianza Nacional: Jorge Larrañaga, Calabria y González entre las principales jerarquías.

"Nos preocupa porque de aquel ministerio que comenzó el doctor Larrañaga queda poco. Santiago González era el último de la camada de wilsonistas. Hoy está todo pintado de herreristas. Es motivo de análisis", dijo. En lugar de Larrañaga, fallecido en 2021, asumió Luis Alberto Heber (líder del Herrerismo), y en lugar de Calabria lo hizo Nicolás Martinelli, dirigente del riñón de Lacalle.

En el mismo camino, cerró: "Si no sos herrerista no tenés margen de error. Si sos colorado, cabildante, wilsonista no tenés margen de error. Si sos herrerista tenés margen".