Reportaron caso de dengue autóctono en Florida y es el tercero en el país

Los otros casos son en Montevideo y Canelones.

En la tarde de este martes el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó un tercer caso de dengue autóctono en el país, en este caso en Florida.

La ministra Karina Rando, señaló en conferencia de prensa esta mañana que hay una "circulación viral de dengue" en el país.

El primer paciente contagiado estuvo en dos departamentos diferentes -Montevideo y Maldonado-, mientras que el segundo se registró en una persona que vive en el límite entre la capital y Canelones. "Esto nos indica que probablemente el mosquito esté circulando en grandes partes del territorio nacional", sostuvo.

Ante esta situación, el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Santiago Caramés, aseguró que el país se está "preparando para lo peor, esperando que no pase".

"Estamos en la etapa de incidente, eso quiere decir que se empieza a activar el protocolo general de coordinación del Sinae. En este protocolo está primero lo que llamamos incidente, fase en la que estamos, después emergencia y luego desastre", expresó en conferencia de prensa.

Caramés señaló que las capacidades del MSP "no están sobrepasadas". "No estamos en una etapa de emergencia ni desastre, sí estamos en la primera etapa de incidencia preparándonos para lo peor, esperando que no pase", subrayó.