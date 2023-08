Representante de los jubilados en el BPS advierte posibles riesgos de modificar el sistema previsional a través de la Constitución

“El plebiscito es una gran responsabilidad, es un derecho de la ciudadanía, pero hay que tener bien estructurado y definido hacia dónde vamos y cuál es el contenido de un modelo que necesitamos cambiar”, apuntó.

El representante de los jubilados en el Banco de Previsión Social (BPS) advirtió que hay riesgos a considerar en el plebiscito que impulsa el Pit-Cnt contra la reforma jubilatoria.

En rueda de prensa de este sábado, Ariel Ferrari cuestionó que la Constitución defina la edad de retiro, pidió discutir cuidadosamente cómo procesar la eliminación de las AFAP y señaló una contradicción en equiparar jubilación y salario mínimos.

“A mí no me gusta nada la reforma en que se hizo, por la forma, porque no hubo diálogo y por el contenido, porque si el problema era de sostenibilidad financiera, no hay ninguna fuente que cambie eso… No estamos de acuerdo”, dijo Ferrari.

A pesar de esa discrepancia, el representante del sector Pasivos en el BPS plantea la necesidad de diálogo y algunos reparos con que se modifique con una reforma constitucional.

“El plebiscito es una gran responsabilidad, es un derecho de la ciudadanía, pero hay que tener bien estructurado y definido hacia dónde vamos y cuál es el contenido de un modelo que necesitamos cambiar”, apuntó.

Sobre uno de los puntos que plantea el impulso al plebiscito, sobre equiparar mínimos de salario y jubilación, Ferrari planteó algunos posibles riesgos.

En tanto, sí comparte eliminar las AFAP, pero pide analizar cuidadosamente la forma.

Ferrari considera que el déficit del BPS no se soluciona unificando el aporte jubilatorio y la transferencia de los recursos de las AFAP puede ser compleja. También plantea reparos en fijar en la carta magna la edad mínima de jubilación.