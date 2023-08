Resolución de la SCJ impide colocar tobilleras electrónicas a menores en casos de violencia doméstica, aseguran magistrados

Aquellos jueces que exigen que menores usen tobillera se ven enfrentados al Ministerio del Interior que no las coloca.

La Asociación de Magistrados salió al cruce de las declaraciones del ministro del interior, Luis Alberto Heber, quien sentenció que falló el sistema de protección a víctimas de violencia doméstica en el caso del asesinato de Valentina Cancela, la adolescente asesinada por su exnovio en Punta del Este.

Heber había dicho que hay más de 100 tobilleras sin uso y que por tanto estaban disponibles en este caso.

Sin embargo el presidente de la asociación de magistrados, Leonardo Méndez, dijo a Telemundo las tobilleras son para mayores de edad.

"Existe una norma reglamentaria dictada por la Suprema Corte de Justicia en coordinación con el Ministerio del Interior, institución encargada del monitoreo de estos dispositivos, que entre otras características establece que debe ser a personas mayores de 18 años", expresó.

Méndez dijo que aquellos jueces que pese a lo acordado exigen que menores usen tobillera, se ven enfrentados al Ministerio del Interior que no las coloca. "Aún así disponiendo la colocación de estos dispositivos a menores de edad, el ministerio amparado en la norma reglamentaria no los coloca, pese a que el juez se funda en la misma ley, en la Constitución y en normas de derecho internacional; no se obtiene esa colaboración de parte de la cartera", remarcó.

Más allá del caso puntual, Méndez señaló que el Poder Judicial lleva diez años sin aumentos de presupuesto que han llevado a que el sistema se sature y que los jueces tengan que tomar medidas cautelares por teléfono sin una evaluación técnica del riesgo de los agresores.

En ese sentido, aseguró que las carencias "son enormes", no solo de jueces y juezas para poder atender los casos, "estamos hablando de turnos donde hay decenas de llamados, lo que conspira contra cualquier funcionamiento normal del servicio".

Méndez hizo énfasis en los los "servicios técnicos de auxilio" a la función jurisdiccional, como los asistentes sociales y psicólogos. "Deben elaborar los informes de riesgo con los cuales no contamos en la mayoría absoluta de los casos o cuando los tenemos es tarde, porque son servicios que están súper saturados porque son absolutamente insuficientes", subrayó.