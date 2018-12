Respondió la Unión de Transportistas de Carga: “No nos sorprende, es una medida política, con un decreto así no hay ánimo para sentarse a negociar”

Óscar Benavides asegura que el decreto no cambia en nada la forma en la que vienen trabajando y que siguen preguntándose cómo van a mejorar la seguridad en las plantas.

¿Les sorprendió el decreto de esencialidad del gobierno?

No nos sorprende, es una medida política sin dudas. Técnicamente se estaba cargando combustible y se estaba distribuyendo combustible. Lo vamos a acatar, no cambia en nada. El fondo de la cuestión sigue siendo el mismo, todavía no hemos escuchado a ningún vocero del Gobierno diciendo qué va a pasar con la seguridad de la planta. ¿Esencialidad para qué? ¿Para que no sigamos hablando de lo que pasa ahí adentro?