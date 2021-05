Ricardo Alarcón tras superar el COVID: “Estuve casi dos meses internado y un mes estuve muerto”

"Las primeras noches que estaba fuera de la sala COVID tenía miedo de dormirme por miedo a no despertarme. Le dije a mi señora 'por favor, dame la mano'", relató el expresidente de Nacional.

El expresidente de Nacional Ricardo Alarcón brindó este miércoles una entrevista a Telemundo, luego de estar 55 internado con coronavirus.

“Ha sido una experiencia difícil. Estoy saliendo adelante. Tratando de ubicarme en el tiempo. Estuve 30 días en coma y cuando me desperté no sabía dónde estaba, quién era. Es una experiencia dura, pero pude salir adelante”, comenzó Alarcón.

Sobre el momento en que volvió a estar consciente, el empresario relató que “fue muy extraño”: “Abrí los ojos y tenía una chica, la fisioterapeuta al lado. Me dice que estaban muy contentas de que los análisis me hayan dado bien y que me iban a dar el alta. Yo la miraba y no sabía de que me estaba hablando. Enseguida empecé a fantasear que era un sueño, que había tenido un accidente de tránsito y que había volcado el auto y estaba internado por las heridas. Me resistía a que fuera COVID”.

Alarcón contó que sigue con algunas “cicatrices”, pero que son menores y asegura que las va a superar: “Me siento un sobreviviente”.

El empresario agradeció los “cientos de mensajes” que recibió, y todas las personas de distintas religiones que oraron por su salud. “Creo que esa energía te llega. Tenía muchas ganas de vivir”, dijo.

“Lo que me di cuenta es que la vida es muy efímera. Estuve casi dos meses internado y un mes estuve muerto. Eso es muy duro entenderlo. Las primeras noches que estaba fuera de la sala COVID tenía miedo de dormirme por miedo a no despertarme. Tuve algunos momentos de pánico y no podía dormir de noche. Le dije a mi señora 'por favor, dame la mano'. Para dormirme tenía que estar de la mano de ella”, relató.

Sobre el final de la entrevista, el expresidente tricolor volvió a agradecer al personal de la salud y exhortó a la sociedad a prevenir la enfermedad: “Esto no es changa, es una enfermedad muy jodida, algunas la transitan bien, yo la verdad no la llevé así. Hoy festejé hace un rato que me pude abrochar los botones de la camisa”.

Alarcón se consideró un “privilegiado” por no haber “sufrido todo el dolor de los seres queridos”.

“Me dormí, y cuando me desperté no sabía dónde estaba, me dijo una enfermera que Nacional había sido campeón y que habían pasado cuatro técnicos. No entendía nada.