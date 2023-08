Ripoll afirmó que vivió "cosas muy feas" con el FA y que no habló de cargos con el PN; "Militará por un nuevo gobierno de coalición", dijo Delgado

"Creo es necesario en este país una Ley Integral de Autismo, hay que generarla y trabajarla. Y a partir de allí, todo lo que tiene que ver con discapacidad, vulnerabilidad, primera infancia. Hay muchas cosas por hacer", apuntó Ripoll.

El lanzamiento de un nuevo sector político dentro del Partido Nacional en la noche del miércoles fue el escenario para que la dirigente sindical Valeria Ripoll se mostrase públicamente como nueva integrante del partido, tras el anuncio de que dejaría atrás la secretaría general de Adeom. Allí, además, se mostró junto a quien ya adelantó que quiere que sea precandidato: el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

“Me sentí muy cómoda, hubo una buena recepción, me sentí muy bien. Ya he manifestado que me gustaría que Álvaro Delgado sea candidato por la afinidad que he planteado en algunos temas que para mí son fundamentales y centrales, que me hacen tomar la decisión de militar en el Partido Nacional”, afirmó.

En tanto, consultada sobre qué lugar pasará a ocupar en el partido, Ripoll afirmó que por ahora es “secundario” lo que tiene que ver con lo electoral. “No hemos tenido conversaciones en lo que tiene que ver con sectores ni cargos, no es lo central para mí. Lo que realmente me interesa es en las temáticas en las que vamos a trabajar, en que tenga un espacio en que pueda incidir en mejorar la calidad de vida de muchas personas que todavía necesitan ser escuchadas”, apuntó.

“El rol fundamental es de poder incidir, poder presentar proyectos, que la gente, que ha generado que tome la decisión, se sienta representada, que estoy acá para poder cambiar su realidad. Esto no es decir estoy acá y asumo tal cargo, acá tengo el objetivo claro de trabajar por la gente que no ha encontrado respuestas”, agregó.

En esa línea fue consultada sobre si se ve como futura legisladora. “Podría ser”, respondió, y agregó: “Porque es un lugar donde podés presentar proyectos. Creo es necesario en este país una Ley Integral de Autismo, hay que generarla y trabajarla. Y a partir de allí, todo lo que tiene que ver con discapacidad, vulnerabilidad, primera infancia. Hay muchas cosas por hacer”.

El cierre en Adeom y el descontento con el Frente Amplio

Por otra parte, Ripoll fue consultada sobre cómo se dará su cierre en el sindicato de trabajadores municipales de Montevideo.

“En Adeom propuse empezar la transición”, explicó, y agregó: “Este jueves en directiva se resuelven las nuevas responsabilidades. Dejé muchos años de mi vida en la militancia sindical y en mejorar la calidad de vida de los funcionarios municipales, no es que digo hoy me voy y dejo a todos tirados. Primero hay que hacer la transición”.

“Críticas recibo siempre, hay gente de acuerdo y que no. En mi caso, creo que la diferencia está en cerrar el capítulo y renunciar, y no tener esa convivencia entre el movimiento sindical y un partido político, que es lo que he criticado durante mucho tiempo. El que me critica primero tiene que mirar hacia adentro”, afirmó.

Por otra parte, la dirigente sindical también fue consultada en rueda de prensa sobre si parte de su decisión de acercarse al Partido Nacional tiene que ver con estar desencantada con el Frente Amplio.

“Con el Frente Amplio me tocaron vivir cosas muy feas, nunca me sentí respaldada, acompañada ni apoyada”, dijo, y agregó: “Más allá de las decepciones que uno puede tener por cómo se lleva adelante un gobierno, lo fundamental es que personalmente como militante en algún momento me sentí muy sola. Es muy difícil cuando se meten con tu familia, cuando invaden tu intimidad y tu casa, cuando se metieron con mi hijo y le tocaron algo que tenía que ver con mejorar su calidad de vida, es algo que jamás haría. Ahí el respaldo nunca estuvo, tampoco el acercamiento, no había un interés de poder construir puentes o reconocer errores. Creo que es un capítulo cerrado hace muchos años”.

Delgado: “Valeria viene a trabajar para que haya un nuevo gobierno de coalición”

Por su parte, el secretario de la Presidencia y potencial precandidato nacionalista, Álvaro Delgado, celebró la llegada de Ripoll al Partido Nacional, y destacó que para el partido es una “responsabilidad”.

“Es un compromiso y una responsabilidad cuando dirigentes que militaron en otros partidos, con otra trayectoria e historia piensan que el Partido Nacional es el partido que genera futuro y certezas. Ella quiere trabajar en conjunto hacia adelante, y eso es un hecho positivo y destacable, pero también una responsabilidad que implica cuando te depositan la confianza”, dijo.

En tanto, consultado sobre cómo se dio la llegada de Ripoll, Delgado dijo que fue algo que “se fue gestando naturalmente a través de los temas sociales” en los que vienen trabajando desde “hace mucho tiempo y sin prensa” de por medio. “Se generó un ámbito, tuvimos a varios actores involucrados donde Valeria era una de ellas, incluso por su situación familiar, y a través del Ministerio de Desarrollo Social y el trabajo de Martín Lema en el tema discapacidad. Compartimos muchos sueños, mucha preocupación por incidir en políticas sociales, sobre todo en casos que para esa familia es el mundo. Valeria sintió que hubo comprensión, amparo y la idea de ir buscando coordinar soluciones”, apuntó.

“Ella viene a trabajar, a militar y a colaborar para que haya un nuevo gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional”, afirmó Delgado, y agregó: “Creo que puede atraer votos de cualquier tipo. Cuando las personalidades tienen esa trayectoria tan fuerte y esa autenticidad y ese compromiso social, de por sí son atractivas”.