Ripoll anunció que tiene COVID, dijo que no la está "pasando bien" y agregó: "Si pudiera más compañeros estarían en su casa"

"Esto no es una gripe, el fin de semana no podía levantarme de la cama, dolores en el cuerpo y de cabeza que no sacan los analgésicos. Perdí el gusto y el olfato", relató la secretaria general de Adeom.

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, anunció este martes a través de su cuenta de Facebook que está transitando el coronavirus.

“No la estoy pasando bien, esto no es una gripe, el fin de semana no podía levantarme de la cama, dolores en el cuerpo y de cabeza que no sacan los analgésicos, perdí gusto, olfato, fiebre alta. Aislada en mi cuarto, agradezco que mi familia está bien y a pesar de tenerlos en la misma casa por momentos te sentís tan horrible y tenés que estar solo, para cuidarlos a ellos, no me quiero imaginar los que viven solos o están internados por esta enfermedad”, relató Ripoll.

La sindicalista explicó que al momento no recibió la vacuna contra el virus y que tenía fecha para el 25 de mayo, pero lo deberá postergar.

“Sentís que no te va a pasar, que no te vas a contagiar y sabes qué... si te contagias y sos joven, la pasas terrible igual”, insistió en su relato.

“Hoy estoy más segura que nunca que las decisiones que tomamos son las correctas, y que si pudiera más compañeros estarían en su casa, porque no quiero que se enfermen, no quiero que contagien a sus familiares, estoy más segura de que no voy a generar un foco de contagios en una asamblea o una elección a los ponchazos por delirios de negacionistas, todo eso puede esperar, porque por covid te moris”, sentenció la sindicalista sobre su rol en el sindicato de municipales.