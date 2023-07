Ripoll defendió medida que pretende entregar a municipales el 40% de los ingresos de la IM que superen lo recaudado en 2019

La secretaria aseguró que fue negociado en pandemia, aclaró que no solo será para ajuste salarial y criticó la "actitud" del edil Seijas.

La secretaria general de la Asociación De Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, defendió este viernes la medida de la Intendencia de Montevideo que pretende entregar a los funcionarios municipales el 40% de los ingresos económicos que superen lo recaudado en 2019.

"Este convenio colectivo lo firmamos en pandemia al inicio de la gestión de Carolina Cosse. Nos extraña que algunos ediles se estén enterando hoy que existe este punto del convenio, cuando la Junta Departamental fue de las primeras en enterarse del convenio que se alcanzó con los trabajadores municipales", expresó Ripoll a Telemundo

"Este sería el primer año que se podría lograr tener un aumento en la recaudación, ese 40% se va a destinar a masa salarial", agregó. En ese sentido, indicó que la masa salarial no son aumentos de salario, sino que es con lo que se pagan "todos los conceptos vinculados a los salarios".

Ripoll aseguró que los trabajadores municipales "hace 22 años" que no tienen aumento real de salario y "hace 22 años que ajustamos IPC" (Índice de Precios del Consumo).

Sobre los dichos del edil nacionalista Rafael Seija, quien criticó la decisión, la secretaria señaló que "todo se quiere utilizar políticamente". "Nosotros no vamos aceptar que para pegarle a la gestión de Cosse se utilice a los trabajadores, porque los trabajadores no somos los que decidimos", apuntó.

A su vez, añadió que el edil "lamentablemente" demuestra que no leyó el convenio colectivo en el 2021 cuando fue a la Junta Departamental "porque este punto estaba".

"Poner como que la intendenta compró paz sindical con el convenio colectivo y que Adeom es el que gobierna y el que manda en la intendencia, cuando ni siquiera tuvo una reunión con nosotros y cuando en todos estos años desde que es edil no ha visitado un solo sector municipal, creo que no saben ni dónde quedan, me parece una muy mala actitud", concluyó