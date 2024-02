Ripoll pidió al Ejecutivo de Adeom "el levantamiento" de la medida que se le aplicó y dijo que se ha "afectado injustamente" su persona

La dirigente del Partido Nacional aseguró que ésta sanción no puede ser aplicada en su casa porque no tiene "asignado ningún cargo político ni de particular confianza".

La exsecretaria de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) Valeria Ripoll envió una carta dirigida a los integrantes del Consejo Ejecutivo del sindicato solicitándoles "el levantamiento" de la medida que se le aplicó por la que se le suspendieron los derechos sindicales. La dirigente del Partido Nacional aseguró que ésta sanción no puede ser aplicada en su caso porque no tiene "asignado ningún cargo político ni de particular confianza".

Ripoll solicitó también "la comunicación pública de este error del Consejo Ejecutivo por las mismas vías" por las que se informó "todo lo que tiene que ver con este tema y que sea realizado con carácter grave y urgente". Subrayó que esto ha "afectado injustamente" a su persona.

"Es evidente que desde el cargo que se me asigna en el pase en comisión no puede tener ningún tipo de injerencia en las decisiones que afectan a los trabajadores municipales, ni acceso a información municipal, por lo que la incompatibilidad en mi caso no existe", aseguró la exsecretaria de Adeom. Sostuvo que la decisión estuvo basada en una resolución del año 2019, que ella misma dictó, que suspende los derechos de afiliado a las personas que pasan a ocupar cargos políticos o de particular confianza.

"Se ha vulnerado además mi derecho de defensa, al adoptarse resolución sin conferírseme plazo para efectuar mi descargo, ni habérseme notificado personalmente de la misma, tampoco fui convocada al momento en el que se discutió mi situación laboral, derecho que tengo como afiliada", reclamó.

Ripoll también calificó de "inoportuno e innecesario" el comunicado del Consejo Ejecutivo en el que se informa y justifica la decisión. "Saben qué pasa: voto al Partido Nacional en las próximas elecciones, por eso me suspenden, porque me persiguen políticamente”, dijo días atrás en una actividad del precandidato Álvaro Delgado en el departamento de Rivera.

"Se la están cobrando; lo que pasó hoy, representa el Uruguay que nosotros no queremos nunca más", aseguró, por su parte, el precandidato Delgado.

En un comunicado, el sindicato había informado que Ripoll “no tiene aval” para representar sindicalmente a Adeom ante la Federación Nacional de Municipales y el Pit-Cnt, y que sus dichos o posicionamientos políticos “no nacen” de discusiones dadas en la interna del sindicato. "Con esto en realidad demuestran que lo que yo digo hace muchos años y lo que Graciela (Bianchi) decía hace muchos años", había expresado.

"Y nosotros somos las malas, las locas, las traidoras por decir que el Frente Amplio manipula, rompe, usa a los sindicatos, a los movimientos sociales, el feminismo, las causas como las de las personas con discapacidad; todo el movimiento social se lo apropia y lo destruya", había apuntado.

"No se puede suspender a alguien o decirle traidor a alguien por pensar distinto y por querer militar donde tiene ganas de militar", había cerrado.