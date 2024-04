Ripoll reiteró que es "blanco de una persecución política" desde que se incorporó al PN y aseguró que el FA "baja línea"

La ex secretaria general de Adeom llamó a combatir "el grito de la mentira" y afirmó que la "carta ganadora" la tiene el Partido Nacional.

Valeria Ripoll reiteró este lunes que es "blanco de una persecución política" desde que decidió incorporarse al Partido Nacional.

La ex secretaria general del sindicato de municipales de Montevideo dijo que lo suyo con Adeom parece de telenovela. "Lo que sí le digo a la directiva de Adeom es 'muchachos, suelten, me fui hace ocho meses; estoy acá, y de acá no me voy a ir, ¡suelten!'", expresó.

En una actividad de campaña de Álvaro Delgado, este lunes, Ripoll señaló que el sindicato (Adeom) "perdió independencia" y que el Frente Amplio "baja línea".

"Dijeron tantas mentiras, que llega la campaña electoral y no saben cómo van a enfrentar a la gente; entonces qué hacen, distraen, persiguen porque yo me fui, y que te suspendo, que te echo, que te… porque no tienen cómo salir a hacer campaña electoral", agregó.

Adeom resolvió expulsar a Ripoll días atrás por adquirir un celular de uso personal "a través de la cuenta corriente de Adeom con Antel".

En su discurso, la ex secretaria general del sindicato llamó a combatir "el grito de la mentira" y afirmó que la "carta ganadora" la tiene el Partido Nacional.

"Hay que salir a combatir todas las mentiras, todos los videos, todo lo que le dicen a la gente, con la verdad de lo que se hizo. Tenemos un montón de cosas para convencer a la gente, para enamorar, para contagiar, para que realmente podamos mejorar la vida de la gente aún mucho más", subrayó.