Rivera: el departamento con menor incidencia del coronavirus donde preocupa el ritmo de vacunación actual

"Estamos en un punto en el que no estamos avanzando en la inmunización a nivel departamental. El color naranja no nos pone a salvo de nada", manifestó el director de Salud del departamento de Rivera.

Hace dos semanas Rivera abandonó la "zona roja" y pasó al color naranja, según el índice de Harvard, que calcula la incidencia del coronavirus en base a un promedio de casos nuevos en los últimos siete días cada 100 mil habitantes. Es el departamento con el índice más bajo: 12.50.

"Esto lejos de darnos alivio nos pone en una situación de mucho cuidado y mucha cautela. Fundamentalmente muy concentrados en cualquier elemento que pueda incidir en el ingreso de la variante Delta", afirmó el director de Salud de Rivera.

Carlos Sarries transmitió preocupación porque la cantidad de personas vacunadas no avanza. Para este martes solo habían 1.600 personas anotadas esperando su dosis.

"Estamos en un punto en el que no estamos avanzando en la inmunización a nivel departamental. Junto con el intendente estamos investigando cuáles son las razones, porque no podemos avanzar en el porcentaje de vacunación. Hacemos un llamamiento y vamos a desarrollar una campaña muy intensa para persuadir a la población de Rivera que acceda a la vacunación, que ha sido determinante en la situación favorable desde el punto de vista sanitario que estamos viviendo en el departamento", dijo.

El director de Salud de Rivera definió la vacunación como "fundamental como medida de cuidado personal" y "desde el punto de vista de la solidaridad social", porque disminuye el nivel de contagios y las posibilidades de que la enfermedad en una persona contagiada evolucione a forma grave.

En el departamento fronterizo con Brasil hay 71.829 personas que recibieron la primera dosis (65,74% de la población), de las cuales 53.144 (48,64%) tienen la segunda dosis. Actualmente hay 228 casos activos, de personas que están cursando la enfermedad.

"Seguimos trabajando en todas las medidas no farmacológicas, indudablemente la inmunización ha sido determinante. El color naranja no nos pone a salvo de nada, si no que es una alerta a estar muy atentos a seguir cuidándonos", dijo Sarries.