Rivera tendrá en 2022 un juzgado especializado en violencia de género en antigua estación de AFE

Se logró mediante la colaboración de Inmujeres y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Este viernes se firmará el preacuerdo para el juzgado especializado en violencia de género en la ciudad de Rivera. Según explicó la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, es uno de los tres que se había votado en la Rendición de Cuentas, pero por varias dificultades se había retrasado.

El juzgado estará ubicado en la antigua estación de AFE, de cuya remodelación se hará cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Aunque no hay fecha definida, la expectativa es que esté funcionando sobre finales del primer trimestre del 2022.

Bottero destacó la importancia de contar con juzgados especializados en el tema, ya que "la violencia de género no es una forma cualquiera de violencia", dijo. "No es delincuencia común, su naturaleza involucra muchas veces a hijos u otras personas y tienen una serie de particularidades que requiere que se aborde teniendo en cuenta no solamente lo judicial, sino otros aspectos", agregó la directora de Inmujeres.

Se logró mediante la colaboración de Inmujeres y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.