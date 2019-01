Robaron una escuelita de rugby y merendero de Punta Rieles; es el robo número 34

El Centro Deportivo y Educativo Rugby Inclusivo atiende a 60 niños de contexto crítico.

El Centro Deportivo y Educativo Rugby Inclusivo de Uruguay está ubicado en Punta de Rieles, exactamente en Servidumbre y Eridano.

Se trata de una escuela de Rugby y merendero a la que asisten unos 60 chicos y sus familias. Este viernes amaneció vacía. Es que delincuentes sacaron una chapa del techo y, tras ingresar, se llevaron todo lo que encontraron. “Se llevaron todo: canillas, plantas, cosas ilógicas. Alimentos, platos, cubiertos, vasos, garrafas, fruteros, las huertas, la leña, bolsas de cal, los grifos, los calefones”, contó Cecilia Profumo.

Las autoridades policiales recién concurrieron en la tarde de este viernes, luego de que se viralizara un video en las redes sociales donde se aclaraba que en la Seccional, Jefatura de Policía y Ministerio del Interior, “nadie atendía el teléfono”.

“Subí el video del robo a las redes sociales, primero porque cuando llegué y me encontré con todo esto llamé a la seccional 18 y no conseguí que me atendieran. Llamé a la seccional 25 y tampoco, todavía sigo esperando. Tuvimos que llamar cuatro veces al 911 para que vinieran y encontraran el lugar. Llegó una pareja del funcionario del 911 y ella era muy brusca, realmente. En parte me dijo que la responsable de que esto pasara era yo porque yo alimentaba a los niños y de esos niños algunos padres nos robaban”, relató Profumo.

De tarde concurrieron el jefe de Zona 3, el jefe de Investigaciones y subjefe de Policía pidiendo disculpas por lo que había pasada. “Nos ofrecieron desde su lugar la mejor manera de proteger y cuidar el espacio”.

Es el robo número 34 que sufre la institución. Aun así no piensan cerrar. “Pensé que era el 31, porque ya perdí la cuenta. La coordinadora me dijo que era el 34”

Los robos anteriores también dejaron secuelas. Según contó Cecilia hoy a Telemundo, mataron a un perro e hirieron tres veces de bala a otro.

Quien pueda colaborar para recuperar el lugar, puede llamar al 092737348.