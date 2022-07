Robert Silva dijo que la Rendición de Cuentas es "muy buena" y brinda "los recursos necesarios para la transformación educativa"

Además de los recursos incluidos en el proyecto de ley, el MEF otorgará US$ 22 millones a la educación para cubrir "necesidades de infraestructura, gestión y limpieza".

"Una muy buena Rendición de Cuentas para la educación". Así definió el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, el proyecto de ley que ingresó este jueves por la noche al Parlamento en manos de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

El jerarca recorrió este viernes de mañana la UTU de Flor de Maroñas -uno de los centros María Espínola que hay en Montevideo- y destacó en diálogo con Telemundo los recursos destinados por el gobierno para la educación.

"Pedimos US$ 49 millones para 2023 y llegó la propuesta del MEF de US$ 30 millones para la ANEP y de US$ 45 millones en total para la educación. Específicamente para la transformación educativa, esos recursos son los necesarios y podremos seguir avanzando", introdujo Silva.

A su vez, dijo que había quedado una carencia en cuanto a los recursos para "necesidades de gestión, infraestructura, atender la limpieza y esas cosas". "Llegamos a un acuerdo con el MEF y nos otorgó un refuerzo ya para este año de US$ 22 millones adicionales. Es muy bueno", enfatizó.

Por último, añadió que habrá "muchos millones" para la recuperación salarial de personal docente y no docente y "atención de inequidades de más de US$ 7 millones".

"Esta muy buena Rendición nos permite implementar muchas medidas de las que venimos hablando", resumió.

Otro de los puntos que permitirá llevar adelante la Rendición de Cuentas es la posibilidad de generar ascensos para los docentes por mérito y no solo por antigüedad.

"Se mantiene los ascensos por antigüedad, pero damos la oportunidad a considerar los méritos y la formación de nuestros docentes", declaró Silva.

Centros María Espínola

Entre las iniciativas de la ANEP, una de las prioridades será la ampliación de los centros María Espínola para llegar a un total de 60 en todo el país. Además, el 40% de los niños de los sectores de mayor vulnerabilidad -quintil 1 y 2- tendrán una extensión del tiempo pedagógico en Primaria.

Los centros María Espínola son instituciones de tiempo completo, con ocho horas de clase y tres comidas diarias donde se brinda una "propuesta pedagógica distinta". "Los motiva e involucra. Recién probamos una pastafrola muy rica hecha por los estudiantes en un taller de alimentación. Además de elaborar los alimentos ven lo que aporta cada uno. No están las asignaturas separadas, sino que se coordinan. Profesores de recreación y deporte con tecnología e información", indicó.