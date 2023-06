¿Robert Silva se suma a la interna colorada?: esto dijo sobre su posible precandidatura y una eventual competencia con Bordaberry

"Yo no puedo inhibir a la gente", dijo el presidente de la ANEP sobre el manejo político de su nombre como potencial precandidato presidencial.

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, reiteró este martes que su trabajo está enfocado en la transformación educativa que impulsa el gobierno y no en ser precandidato a la Presidencia, de cara a las internas del año próximo.

El artículo 77 de la Constitución uruguaya establece en uno de sus incisos que Silva no puede tener expresiones político-partidarias a nivel público por estar al frente de un ente autónomo del Estado. “Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse (...) de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”, dice el inciso 4.

Y es precisamente allí donde Silva se para para responder cada vez que se lo vuelve a consultar sobre su posible precandidatura. “Tengo inhibición constitucional y no puedo hablar del tema. A partir de distintos artículos en medios, este tema está tomando una notoriedad pública que, como decimos en Tacuarembó, puede hacer meter la pata, y yo no quiero meter la pata”, dijo este martes en entrevista con el programa Desayunos Informales.

La posibilidad de que Silva sea precandidato ha venido cobrando fuerza en los últimos meses, sobre todo por la gran exposición pública que le dio su cargo en la ANEP. El presidente de Codicen fue en 2019 candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, en la fórmula que lideraba Ernesto Talvi. De aquel entonces hasta el presente se dieron dos hechos que acercan todavía más a Silva a ser el elegido para ser el precandidato del sector Ciudadanos: Talvi renunció a su cargo de canciller y se alejó de la política; y Adrián Peña se vio envuelto en una polémica por su título universitario que lo llevó a renunciar a la titularidad del Ministerio de Ambiente y volver al Senado.

Así las cosas, se plantean varios escenarios. Uno de ellos es que el sector Ciudadanos elija entre Silva o Peña para impulsar una precandidatura propia.

“Estoy todo el día metido en esto, mi foco está en esto, todo el día pensando en la educación, sin perjuicio de que he tenido militancia toda mi vida en el Partido Colorado. Pero ahora tengo inhibición constitucional; por lo tanto, a todos los compañeros les pido que tengan la prudencia necesaria con estos temas, que no generen lo que muchas veces puede generarse”, afirmó Silva al respecto.

En ese sentido, además, Silva dijo que si permitiese que se manejase su nombre a más alto nivel eso alentaría “discursos de algunos actores” que desde el comienzo de esta administración dicen que todo lo que él está haciendo en educación lo hace porque está “en campaña” porque quiere ser “candidato a algo”. Y eso, consideró el jerarca, “desmerece” la transformación educativa.

No obstante, el presidente del Codicen dejó claro que el inhibido de hablar del tema es él y no sus correligionarios políticos. “Quiero ser muy franco: yo no puedo inhibir a la gente, porque de mi esencia está la libertad. Eso no va con mi esencia. Yo lo que digo es que no estoy trabajando para ser candidato, estoy trabajando por la educación”, dijo, y agregó: “No me van a obligar a hacer una cosa que yo no quiero”.

Con este esquema sobre la mesa, la interna del Partido Colorado es la que parece venir cocinándose a fuego más lento. Porque no asoman candidatos obvios o que ya hayan recibido apoyos sectoriales. Sin embargo, una bomba sacudió la calma en las últimas semanas: la posibilidad de que el exsenador Pedro Bordaberry decida volver a la política y postularse como precandidato.

En Desayunos Informales le plantaron al jerarca de la educación la potencial posibilidad de una interna en la que la competencia sea entre él y Bordaberry, a lo que Silva respondió entre risas: “Dicen varios que puede ser muy motivante, pero yo ahora estoy trabajando por la educación y tengo inhibición”.

El sector Ciudadanos ha dicho ya en varias oportunidades, en boca de su líder, el senador Peña, que no apoyarán a Bordaberry y que tendrán una candidatura propia. A eso se le suma que el ministro de Turismo, del sector Batllistas, ha dicho que está dispuesto a evaluar ser precandidato si el escenario política lo amerita.