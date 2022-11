Robo a la refinería de La Teja: había $5 millones, pero los delincuentes no se llevaron todo; "no sabemos las razones", dijo presidente de Ancap

“Generalmente hay plata sí para el manejo de compras de apuro que tenga que hacer la refinería. Esos fondos fijos se venían reduciendo en todas las dependencias de Ancap, y este es el último que quedaba”, afirmó el presidente de Ancap.

Durante la mañana de este lunes, dos delincuentes vestidos con mamelucos de Ancap ingresaron a la refinería de La Teja y robaron más de $3 millones.

En diálogo con Telemundo, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, señaló que las personas que cometieron el robo “seguramente se aprovecharon” de cómo se da el ingreso a la planta cada mañana: “La refinería es un mundo, entran 500 personas ajenas a Ancap por día, y seguramente alguien se aprovechó de alguna entrada de contratista o proveedor para entrar a un área que no correspondía”.

“El acceso a ese lugar es un acceso bastante intrincado, hay que conocer muy bien el área de las dependencias. Hay distintos puntos de control”, agregó.

El asalto fue con “violencia”, señaló el jerarca, e indicó que los delincuentes “pudieron tener acceso a la caja fuerte de la tesorería y robaron un monto cercano a los $3 millones, de los $5 millones que están ahí siempre para el manejo de efectivo con los proveedores”.

Consultado sobre si robaron todo el dinero que había, Stipanicic respondió: “Aparentemente, no. No sabemos las razones”.

En tanto, Stipanicic explicó a Telemundo que la presencia de dinero en instalaciones de Ancap venía reduciéndose, y que la refinería era de los últimos lugares donde seguía sucediendo.

“Generalmente hay plata sí para el manejo de compras de apuro que tenga que hacer la refinería. Esos fondos fijos se venían reduciendo en todas las dependencias de Ancap, y este es el último que quedaba”, afirmó.

Al momento del asalto, en la tesorería se encontraba un funcionario de Ancap. “Hay una persona lesionada que está siendo tratada. Y las autoridades están investigando. Lo que me informaron es que la persona está con una conmoción muy grande, lógica confusión del hecho que vivió”, agregó el jerarca.

En tanto, las primeras informaciones señalaban que las cámaras de seguridad de la zona del asalto se encontraban apagadas. Consultado al respecto, Stipanicic dijo que, a su entender, las cámaras sí estaban funcionando.

“Entiendo que las cámaras estaban funcionando, pero, por alguna razón que todavía no conozco, no hemos tenido acceso a algunas de las imágenes. Hay cámaras en toda la refinería, tengo que ver qué cámaras podían estar funcionando o no, pero es un tema que vamos a manejar con la Policía. Creemos que estaba todo funcionando con normalidad”, apuntó.