Robo de cables del Ferrocarril Central en Durazno: dos detenidos e imputados por presunto "delito de peligro de desastre ferroviario"

Un hombre, de 34 años -sin antecedentes-, y una mujer, de 37 años -con antecedentes-, fueron vistos robando cables cuando la Policía hacía tareas de patrullaje.

Dos personas fueron imputadas en Durazno por el robo de cables de la vía del Ferrocarril Central que conecta el Puerto de Montevideo con Paso de los Toros.

A mediados de enero, el presidente de la Cámara de la Construcción y director de la empresa Saceem, Alejandro Ruibal, denunció el robo de cables de fibra óptica en el Ferrocarril Central. "Hay un problema muy serio con los robos, está siendo vandalizado; roban los cables de fibra óptica que no les sirven para nada, pero los cortan y los roban", manifestó.

Ruibal indicó que eso está generando "algunos problemas" con la señalización. "Hay que entender que ahora va a venir un ferrocarril de verdad, no se puede andar haciendo ese tipo de daños porque si hay un accidente no va a ser de un tren chiquito a 40 km/h", expresó. Según comentó en ese entonces, estos hurtos se han dado en Montevideo, Canelones y también en Durazno. "Son robos que no sirven para nada, es lo que duele, porque el cobre es muy poco, es vandalizar algo que no tiene sentido", se lamentó.

Ante este escenario, la Policía de Durazno montó operativos especiales de patrullaje en las zonas de las vías férreas, en pos de prevenir que se volvieran a dar estos robos. Y fue en ese marco que el pasado 20 de enero, sobre las 15:00 horas, encontró a dos personas robando cables.

Los agentes policiales observaron que un hombre estaba “en cuclillas en el lugar donde se encuentran los cables de la vía férrea, conjuntamente con una mujer, por lo que proceden a identificarlos”.

Allí constataron que el hombre y la mujer se encontraban cortando cables de cobre y fibra óptica, “justo donde se encuentra una tapa séptica donde está conectado el cableado utilizado para funcionamiento de los mecanismos de seguridad férrea”.

Ante esa situación, el hombre, de 34 años -sin antecedentes-, y la mujer, de 37 años -con antecedentes-, fueron detenidos. En el lugar, además, se incautaron varios elementos: una mochila (que contenía en su interior 13 rollos de cable de cobre, cada uno de 7 metros, y una tenaza), una cartera (con dos cuchillos y una tijera en su interior) y dos bicicletas. Además, se incautaron otros 20 metros de cable que se encontraban en el lugar.

Puestos a disposición de la Justicia, ambos fueron imputados por “la presunta comisión de un delito de peligro de desastre ferroviario en grado de tentativa y en concurso formal con un delito de daños agravado en calidad de autores”. A este resultado se llegó tras sopesar la gravedad de los hechos que podría desencadenar que fuese afectado el sistema de seguridad del ferrocarril, explicaron a Telemundo.

Ambos fueron enviados a prisión domiciliaria por un plazo de 120 días mientras continúa la investigación.