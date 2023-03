Rocha: intendencia asegura que el FA "impidió" construcción de una terminal y la oposición dice que "velan por el buen manejo de los fondos"

"El Ejecutivo pretende comprar un terreno de forma acelerada por un valor económico total de US$ 252.000, valor que supera ampliamente el tasado por Catastro", indicaron desde el FA.

El gobierno de Rocha apuntó contra el Frente Amplio por "impedir" la construcción de la terminal de ómnibus en Lascano. "Después de votar favorablemente en comisión, la oposición cambió su postura en el plenario", indicaron en redes sociales.

Agregaron que en la sesión ordinaria del 28 de marzo que se desarrolló en Lascano "se puso en discusión" la adquisición de los terrenos donde se iba a construir la terminal. Para la aprobación del proyecto se necesitaba mayoría especial de 21 votos. Desde la intendencia -liderada por el blanco Alejo Umpiérrez- informaron que la instancia culminó con 17 votos a favor y 14 en contra.

Ante esto, el Frente Amplio de Rocha sacó un comunicado en el que apoya la construcción de la terminal en Lascano. "Lo que el gobierno departamental puso a consideración de la Junta -un mes después de que el intendente firmara un boleto de reserva- es la compra de un terreno para el supuesto desarrollo de la terminal", indicaron.

En ese sentido, señalaron que esa compra el intendente la pretendía realizar "sin el cumplimiento del debido proceso".

Además, manifestaron que no se habló con la ciudadanía, tampoco con el Municipio de Lascano, no se tomaron en cuenta otras propuestas y no se realizó un llamado público para tal compra.

"Velamos por el buen manejo de los fondos públicos. El Ejecutivo pretende comprar un terreno de forma acelerada y sin los estudios técnicos necesarios por un valor económico total de US$ 252.000, valor que supera ampliamente el tasado por Catastro", agrega el comunicado.

Al respecto, sostienen que no se tuvo en cuenta otras tres ofertas "donde se ahorraría en el entorno de los US$ 100.000". A su vez, expresaron que tampoco se tuvo en cuenta el proyecto de un privado que además de la construcción de la terminal incluía la de un hotel.

El Frente Amplio de Rocha propone la conformación de una comisión de trabajo interinstitucional integrada por la Junta Departamental, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ejecutivo Departamental y el Municipio de Lascano para que "estudie" las propuestas existentes de terrenos y "aconseja" el procedimiento de compra "más conveniente" para el proyecto y los recursos departamentales.