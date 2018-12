Rodrigo Goñi: “Estamos en el Titanic pero la ministra sigue en el salón de fiestas en campaña electoral, vamos a chocarnos con el iceberg”

El diputado del Partido Nacional se molestó con Carolina Cosse porque no concurrió al Parlamento a explicar las políticas del gobierno ante la situación del sector lácteo.

Las declaraciones de Rodrigo Goñi:

La no concurrencia de la ministra es toda una señal, un símbolo de que para el gobierno no hay una situación de emergencia. Es todo un símbolo de que el gobierno se entregó. Ya lo había expresado el presidente de la República, que dijo que no tenía más medidas para adoptar. Nosotros hemos aportado una cantidad de fundamentos de la situación de crisis y de emergencia, si no se adoptan medidas urgentes de carácter paliativo van a seguir cayendo más de diez productores por mes, y otras industrias.

Hay empresas industriales en riesgo de cierre, productores que cierran todos los días. Que la ministra no venga hoy es absolutamente inaceptable. Nosotros ofrecimos un plan de emergencia con medidas de impacto. Los productores lecheros miran este plan como una posibilidad de superar esta situación de crisis. Estamos en el Titanic pero la ministra sigue en el salón de fiestas en campaña electoral, vamos a chocarnos con el iceberg.