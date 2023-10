Romina Celeste e Ignacio Álvarez declaran en la Justicia por la denuncia contra el periodista

El caso está en manos del fiscal de Flagrancia de 8º turno, Leonardo Morales.

Originadas como un desprendimiento del denominado "caso Penadés", las denuncias cruzadas entre el periodista Ignacio Álvarez y la militante blanca Romina Celeste tiene este martes un punto clave con la audiencia donde ambos declaran ante la Justicia por la denuncia que presentó Celeste.

Álvarez arribó minutos antes de las 11:30 al juzgado de Familia de Rondeau y Valparaíso. Lo hizo con gestos de buen humor y hasta se detuvo antes de ingresar para darse vuelta y sonreír ante las cámaras, levantando sus dedos pulgares.

El caso está en manos del fiscal de Flagrancia de 8º turno, Leonardo Morales.

Celeste acusó a Álvarez de extorsionarla y amenazarla con difundir conversaciones entre ambos sobre el caso Penadés en sus programas periodísticos y lo denunció por un delito de incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas.

Según la denuncia de la militante, a la que accedió Montevideo Portal, el periodista le dijo que si no pasaba los audios en sus programas ella iba a ir a prisión.

"Hace alrededor de una semana me llamaba, me mandaba mensajes, me mandaba audios de forma extorsiva y amenazadora diciéndome que si no [se emitían los audios] voy a ir en cana, ya que él conduce un programa de televisión y conduce una radio también. El día domingo 22/10/2023 puso en su programa videos de mí en redes sociales; también pone videos sin mi autorización. Me ha ejercido violencia psicológica", dice Celeste en la denuncia.

Además, Celeste publicó en sus redes sociales el video íntimo de Álvarez que se viralizó años atrás.

El periodista respondió negando las acusaciones y denunciando por las amenazas y por la difusión del video a Celeste.