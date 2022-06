Roturas, consumo por "encima de lo pactado" y exceso de participantes: ¿cómo fue la fiesta del plantel de Peñarol?

De acuerdo a la versión del abogado del salón de evento, Juan Pablo Decia, tras realizar un análisis de las cámaras no se desprende que haya existido un episodio de abuso como denunciaron dos de las mozas.

El pasado 8 de marzo los jugadores del plantel principal del Club Atlético Peñarol organizaron una fiesta en un salón de eventos ubicado en la zona de Carrasco. Según una denuncia presentada por dos trabajadoras del lugar, ese día el jugador mirasol Lucas Viatri acosó a una de ellas mientras que Walter Gargano intentó impedir que la otra filmara lo que sucedía.

De acuerdo al abogado de la empresa, Juan Pablo Decia, la noche transcurrió con normalidad: "Hubo una fiesta como las que hay todos los días", dijo este jueves entrevistado por Telemundo. De igual forma, contó que se "sucedieron algunas roturas" por lo que tras el evento se contactaron con Gargano para se cancelara lo adeudado. Según Decia, el monto que pagaron los jugadores de Peñarol rondó entre $ 70.000 y $ 80.00. Además, expresó que también hubo más gente de la que se había previsto en un principio.

Consultado respecto a otros detalles de lo que sucedió esa noche, Decia prefirió no contestar dado que entiende que no hay que "sacar a la luz algo que fue un evento privado".

Las roturas de las que habla el abogado, según su versión, fueron vajillas y parte del mobiliario, "pero nada más". Sin embargo, reparó en que determinado momento de la fiesta existieron "algunos consumos que estuvieron por encima de lo que se había inicialmente pactado".

Con respecto a la denuncia de las dos trabajadoras, un elemento que es clave en la investigación son las grabaciones de las cámaras de seguridad del local. No obstante, Decia aseguró que de estas "no se desprende nada". En sus palabras, realizaron un examen "exhaustivo" de las filmaciones y no encontraron ninguna escena que se parezca a lo que las mujeres denuncian. "Del examen de las cámaras no se despende nada y por esa razón no hicimos ninguna denuncia", repitió.

Aseguró también que de parte de la empresa apoyan a las trabajadoras y consideró que "no hay que revictimizarlas, ser muy cuidadosos con los tiempos tiempos que se tomaron para denunciar y estar a la resultancia de la investigación".

Este jueves las partes involucradas declaran en el Juzgado de Familia Especializado, ubicado en Rondeau y Valparaíso. Las denunciantes lo harán a las 13:00, mientras que Viatri y Gargano a las 13:30. En los dos casos es ante la jueza Lilián Elhorriburu.

Peñarol espera

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, aseguró a Telemundo el martes que la denuncia "no tiene nada que ver con el club", dado que ocurrió en el "ámbito privado" de los profesionales. "Peñarol actuará en consecuencia si hay resolución de la Justicia. No fue en horario de trabajo ni en instalaciones del club", agregó.