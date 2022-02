Sacerdote condenado en Lavalleja: cuatro mujeres contaron que también fueron abusadas por el cura en su infancia

"Esta persona está suelta y me arruinó la vida, no merezco vivir ocultándolo porque yo no hice nada", contó una de ellas; estas mujeres no pudieron declarar como víctimas porque sus delitos ya habían prescripto.

La Justicia de Lavalleja condenó este martes a ocho años de prisión a un sacerdote de Minas que abusó sexualmente de dos menores de nueve y 13 años de edad. El hombre permanecerá en prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme, dado que su abogado apelará.

Si bien la condena es solo por estos dos casos, durante el juicio aparecieron varias mujeres más que denunciaron haber sufrido violencia sexual por parte del sacerdote. En todos los casos, el hombre abusaba de niñas menores de edad que eran hijas de familias integrantes de la comunidad religiosa del lugar.

En la sentencia, a la que accedió Telemundo, aparece el relato de cuatro mujeres que no pudieron declarar como víctimas porque sus delitos ya habían prescripto, pero aportaron datos acerca del modus operandi del delincuente.

La primera de ellas contó que el cura era amigo de su familia, y que cuando tenía 12 o 13 años entró a su cuarto estando ella acostada.

“Comenzó a acariciarme y tocarme. Quedé congelada, me escapé y entré al baño. Otra vez estaba en la mesa y yo estaba jugando con mi prima, él se sentó en la falda y me apretó fuerte, movía las piernas, hubo un refriegue. Me volví pudorosa desde ahí, como que era mi responsabilidad que los hombres se sintieran atraídos. Estoy en terapia, sufro de ansiedad y tomo ansiolíticos”, relató.

La segunda narró que a los nueve años en la casa de sus padres el sacerdote se aproximó y la sentó en la falda. “En ese momento comenzó a tocar por debajo de la ropa”, dice un fragmento de lo expresado por la mujer ante la Justicia.

“No pude contárselo a nadie, sí supe que estaba mal. Cuando salió en la prensa la noticia, ahí se lo pude contar a mi madre y hermana. Esta persona está suelta y me arruinó la vida, no merezco vivir ocultándolo porque yo no hice nada”, prosigue el relato, y cuenta que en su declaración “hasta pidió perdón por no haber tenido fuerza para denunciar antes”.

La tercera mujer, también mayor de edad en este momento, contó que lo conoció a los ocho años en Lascano, Rocha, cuando su madre le pidió que fuera a devolverle un libro de canto a la parroquia.

“Me hizo pasar, me sentó en la falda, me sentí incómoda. Me empezó a meter la mano por debajo de la ropa y a tocarme. Fue como un hielo, sentía la respiración de él”, relató.

Esta mujer no pudo contar lo vivido de niña hasta los 25 años. En ese momento se lo dijo a sus padres, que fueron a dialogar con el cura. Él negó las acusaciones, asegurando que lo ocurrido habría sucedido “en un bar de la esquina”. La mujer descarta esa teoría.

El último testimonio también es de una niña de Lascano, que a los 6 o 7 años sufrió el abuso sexual en la casa parroquial.

Su familia era parte de la comunidad y el religioso la llevó al dormitorio y le mostró un block de hojas con dibujos que generaban movimiento.

“Me empezó a tocar la panza, me levantó la remera y yo con los codos lo empujaba, me hacía sentir incómoda. Después fue a mi entrepierna, no sabía lo que me estaba pasando, le dije que me quería ir con mi mamá y me agarró de la mano y me llevó con mi mamá. Yo sabía que eso no estaba bien. Después cuando iba a casa me escondía”, narró.

La víctima añadió que en otras ocasiones la sentaba en la falda en público y le tocaba la panza, generando una situación de incomodidad.

“Estos testimonios de víctimas prueban el accionar del sacerdote aprovechándose de la fe y confianza de la familia, mismo modo operandi que con las adolescentes” por las que fue condenado, indica la sentencia.