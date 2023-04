Saldain retomó metáfora de Lacalle y dijo que la reforma previsional aprobada "sí" sigue siendo leche y que "se puede hacer manteca"

“Creo que es un excelente resultado", valoró sobre el proyecto de ley aprobado en el Parlamento.

A mediados de abril, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado sobre los cambios que había tenido el proyecto de ley de reforma de la seguridad social en relación a su redacción original, que fue liderada por Rodolfo Saldaian. En ese entonces, Lacalle apuntó: "Teníamos un litro de leche, se le fue echando agua, pero sigue siendo leche". Este jueves, finalmente, el proyecto recibió sanción completa tras su votación en el Senado. Consultado al respecto, y siguiendo la metáfora utilizada por el primer mandatario, Saldain dijo que “sí” sigue siendo leche y que “se puede hacer manteca”.

“Creo que es un excelente resultado”, pero que “tiene diferencias con lo que fueron las recomendaciones en su momento de la comisión, que fue el insumo del anteproyecto”, valoró este viernes Saldain en entrevista con el programa Desayunos Informales.

Entre varios aspectos, Saldain destacó que el proyecto aprobado es “una solución bien importante para lo que son casi US$6.800 millones por año, que es el presupuesto jubilatorio del Uruguay”, porque “eso se financia, en la mitad”, por lo que pagan los trabajadores, y en su otra mitad por lo que “pagan las personas cada vez que van a hacer una compra al supermercado, porque viene vía fiscal, fundamentalmente del IVA”. “Había que encauzar eso”, consideró.

“En principio, aproximadamente la mitad de los jubilados del futuro van a cobrar más, vía suplemento solidario, fuera de duda. Porque son personas que están en la escala más baja del nivel de ingresos. En la otra punta, claramente también va a haber un mayor beneficio mensual en la medida que van a tener cinco años más de aporte, o tres o cuatro, igual cantidad o más años de rentabilidad, y menos años para dividir el saldo, solo puede dar el resultado matemático, que es más. Y en el medio hay un grupo de dos-tres deciles que con esto mejoran. Y que van a estar aproximadamente teniendo jubilaciones similares a las que estarían obteniendo hoy”, dijo Saldain.

El redactor del proyecto original señaló además que “uno de los objetivos de la reforma es contener la trayectoria al alza del gasto, y que no sean más de ocho o diez puntos de IVA lo que va destino a las jubilaciones”. “Pero también es la viabilidad política de los cambios”, dijo, y ahondó: “Porque se está haciendo un espacio fiscal importante para otras políticas que van a tener que surgir necesariamente. Una de ellas, que es prioritaria, es la de atender mejor a la infancia y la juventud, que tiene una situación de rezago de la protección social en relación a las personas mayores. Pero no todo se puede lograr en una reforma. Esta reforma genera condiciones para mejores políticas en ese sentido. Y esas mejoras las definirán sucesivos gobiernos. Acá se genera el espacio para que haya una chance económica de poder atenderlos. Hoy no podemos definir el destino de qué hacer con lo que se ahorra, eso lo tienen que definir futuros gobiernos”.

En tanto, consultado sobre una de las críticas hechas por el Frente Amplio, en relación a la falta de información sobre el impacto de los últimos cambios que la coalición acordó para la reforma, Saldain respondió: “La información sobre la que se tomaron las decisiones la fueron teniendo los diferentes actores que participaron del proceso de negociación. Esta información no fue presentada en la comisión como tal, pero era una información que estaba en conocimiento de todos los actores que participaron del proceso. (La queja del Frente Amplio de votar sin los datos finales) es relativamente real. Porque en Diputados se pidió información sobre el impacto que habían tenido algunos de los cambios que se introdujeron, eso se contestó. No se hizo una presentación de la característica en la que tal vez los teníamos acostumbrados, con todo el equipo, con los técnicos yendo a explicar. Pero la información en verdad era conocida”.