Salinas anunció que habrá “cambios al régimen del ingreso” al país desde el exterior

Añadió que mañana se darán detalles sobre este cambio en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció este jueves que habrá "cambios al régimen del ingreso" al país desde el exterior, en momentos en que la variante Delta del coronavirus -detectada por primera vez en India- avanza por la región. Esto regirá para los ingresos tanto por la frontera seca como para las personas que entren a Uruguay por aire. Añadió que mañana se dará detalles sobre este cambio en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

Variante Delta:

El ministro Salinas fue consultado sobre las personas que viajarán al exterior en vacaciones de julio y anunció que habrá cambios en el régimen de ingreso. pic.twitter.com/2wic4oPi1o — Telemundo (@TelemundoUY) June 24, 2021

"Como he dicho otras veces mutamos en las medidas tanto como muta el virus", añadió el jerarca en rueda de prensa, y sumó: "Estamos muy atentos a esa nueva realidad".

El director del Institut Pasteur de Montevideo, Carlos Batthyány, informó este jueves en el programa Justos y Pecadores de Radio Uruguay que el grupo encargado de hacer el seguimiento genómico de las cepas de coronavirus detectó lo que podrían ser tres casos de la variante Delta, surgida en la India, en la frontera con Brasil.

Batthyány pidió "no generar alarma" porque aún no está confirmado el dato. "Pueden llegar a no ser", señaló. Dijo que cuando terminen de realizar la secuencia y tengan certeza sobre qué variante es, lo informarán al ministro Salinas.