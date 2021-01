Salinas destacó que en los últimos días no se incrementó el número de pacientes que requirieron CTI

El ministro de Salud Pública señaló que el aumento de casos de la pandemia está tomando una forma más lineal, aunque todavía no se puede asegurar que se haya abandonado la fase exponencial.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que actualmente el 56% de las camas operativas están ocupadas –aunque en la mayoría de los casos por pacientes que nada tienen que ver con coronavirus.

En el mismo sentido, Salinas destacó que en los últimos días hubo una caída en el número de pacientes de Covid-19 en cuidados intensivos y aunque no se puede hablar todavía de una tendencia, la situación parece haberse estabilizado.

"Hemos bajado de 114 casos a 104 en el día de ayer. Eso no nos permite hablar de una proyección pero tampoco es menos cierto que la cantidad de casos en siete días móviles está estabilizado comparado con la semana anterior, que la cantidad de positividad sobre test realizados ha disminuido. Esto no es una tendencia en este momento, pero tenemos que ver todo el paisaje antes de ser absolutamente concluyentes", dijo Salinas.

La Sociedad de Medicina Intensiva había estimado que las camas de CTI podrían saturarse en febrero o marzo, pero su presidente Julio Pontet, reconoció que esas estimaciones estaban basadas en el crecimiento constante que se registraba semanas atrás y que esa ya no es la realidad actual.

"Esa información de eventuales saturaciones para principios de marzo han sido calculadas en función de una curva que venía creciendo prácticamente en forma lineal, sin pausa, pero que tuvo su pico el 15 de enero y luego ha habido una tendencia a por lo menos desacelerarse", dijo Pontet.

Salinas señaló la curva de crecimiento contagios no abandonó la fase exponencial, pero señaló que actualmente el crecimiento parece lineal, lo que supone una desaceleración en el aumento de casos. "No nos permite decir que no estamos en fase exponencial, si bien el crecimiento se aproxima más a un crecimiento lineal. Pero no lo tomemos como una buena lineal, sino como un aspecto de una foto de este momento", dijo Salinas.