Salinas explicó por qué el MSP decidió no testear más a los asintomáticos

El jerarca reconoció que hay "escasez" de tests de antígenos, por lo que desde su cartera hicieron un pedido de compra que llegará en unos días.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió al cambio de criterio en testeos y cuarentena informado por su cartera este martes. Cuando se le preguntó si el hecho de no hisopar a asintomáticos puede aumentar la circulación del virus, el jerarca explicó que "habiendo una circulación tan alta, tiene que haber mucho asintomático que está circulando en la calle" previo a esta modificación en los criterios de testeo. "Pasan por debajo del radar de detección", graficó.

En este sentido, agregó que muchas de esas personas no han ido a consultar ni tienen "noción de contagio". Si bien reconoció que lo "importante no es dejar de testear", ahora se enfocarán en las personas que presenten síntomas. "Que no se nos escapen, que no haya rezago", dijo al programa Más Temprano Que Tarde de El Espectador este miércoles.

"Estamos siguiendo recomendaciones de la OMS que refiere al uso racional de pruebas ante circulación de ómicron", indicó.

Las medidas tomadas por la cartera ordenan "la cancha en testeo, de acuerdo a las orientaciones de la OMS". La alta transmisibilidad del virus -impulsada por la variante ómicron- y la cantidad de casos generan un "sobredemanda y un estrés en los sistemas primarios de atención (...) por casos que de pronto son completamente leves", enfatizó Salinas.

Por otro lado, reconoció que "hay escasez" de tests de antígenos, por lo que desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se hizo un pedido de compra a diversos proveedores para respaldar la respuesta en testeado, "pero van a demorar unos días".

Salinas explicó que las medidas del MSP también impulsan a que no falten tests de PCR, sobre todo para personas que padecen enfermedades y son población de riesgo. "Una persona mucho más joven y asintomática no corre ningún riesgo en ese sentido", aseguró.