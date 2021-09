Salinas habló de la “muralla inmunológica” de Uruguay, brindó recomendaciones para Marcha de la Diversidad y comentó del brote del Clínicas

El ministro llamó a las personas que todavía no se inscribieron para recibir la tercera dosis de Pfizer –se trata del 27% de los vacunados inicialmente con Sinovac, detalló- a que se anoten para tener este refuerzo.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, participó este martes de la implementación del plan “empresa a empresa” en Cutcsa. Se trata de una iniciativa de la cartera para llevar la inoculación contra el Covid-19 a firmas de gran porte.

“Es un punto más de compromiso y aquí es donde se ejerce la responsabilidad ciudadana, pero además el compromiso de la empresa de no dejar que por un problema de accesibilidad que ningún empleado tenga acceso a esa vacuna y me parece que es un símbolo muy importante de estos tiempos”, dijo el jerarca en rueda de prensa.

Salinas fue consultado acerca de la eventual circulación comunitaria en Uruguay de la variante Delta del virus. Recordó que se detectó en el país por primera vez hace tres meses, y que el hecho de que los contagios no se hayan disparado desde ese momento da cuenta de la “muralla inmunológica” que se construyó con la inmunización anticovid.

“Los niveles altos de vacunación nos generan un mejor posicionamiento frente al ingreso de esta variante”, resumió el médico, quien agregó que lo que se debe hacer es estar siempre “preparados” y listos para “ajustar la estrategia a nuevas condiciones”.

En esta línea, el ministro llamó a las personas que todavía no se inscribieron para recibir la tercera dosis de Pfizer –se trata del 27% de los vacunados inicialmente con Sinovac, detalló- a que se anoten para tener este refuerzo.

Además, adelantó que se considerará la eventual revacunación del personal de la salud, que recibió Pfizer (al momento se definió el refuerzo de la población mayor de 60 años vacunada con estas dosis).

A su vez, el ministro se refirió –aunque sin nombrarla- a una serie de recomendaciones para las personas que concurran a la Marcha de la Diversidad, fijada este año para el 24 de setiembre. “Aprovecho la oportunidad que me brinda Radio Sport, como se decía antiguamente, para pasar mensajes parroquiales”, dijo. Entre otros, comentó que se sugiere que las personas que vayan estén “preferentemente vacunadas”, y que no participen aquellos con enfermedades que los inmunocomprometen. Salinas mencionó también la necesidad de tratar de mantener la distancia “razonable”, y utilizar tapabocas. Señaló que no se deben compartir bebidas, ni siquiera “en momentos de euforia”.

Por otro lado, Salinas fue interrogado por el brote en el Hospital de Clínicas, detectado la semana pasada. Dijo que está “controlado”, que ninguno de los pacientes atraviesa una forma grave de la enfermedad (resaltó que los infectados estaban vacunados, lo que explica que su cuadro no sea complicado) y que al día de ayer se habían detectado 19 casos y había 240 personas aisladas.