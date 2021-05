Salinas: “La ocupación de camas de CTI ha ido al descenso y la cantidad de fallecidos, en general, también”

“Los casos nuevos no es algo que en sí mismo me desvele totalmente, pero sí las hospitalizaciones, la ocupación de camas de CTI y la cantidad de fallecidos”, dijo el ministro.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió este viernes a la situación sanitaria del país en el marco de la pandemia del coronavirus durante una rueda de prensa desde el departamento de Río Negro.

Consultado sobre el pico de casos nuevos del jueves (3.805), Salinas dijo que “no le llamó la atención” y que “lo importante es la tendencia general”.

“Los casos nuevos no es algo que en sí mismo me desvele totalmente, pero sí las hospitalizaciones, la ocupación de camas de CTI y la cantidad de fallecidos”, dijo el ministro.

Sobre estas “tendencias”, Salinas dijo que “la ocupación de camas de CTI ha ido al descenso y la cantidad de fallecidos, en general, ha ido al descenso”.

Consultado si Uruguay era el país con más muertos por la pandemia, en base a lo presentado por el portal Our World in Data, Salinas aseguró que no es así, y que ese dato se refería únicamente a los últimos 7 días.

“Nos ha tocado la primera ola en marzo, abril y mayo y eso nos impactó en las cifras de muertes diarias. Pero si se mira toda la pandemia somos de los que tenemos menos mortalidad. Hay que tomar toda la pandemia, no el último capítulo. (Pero) por supuesto que estamos muy expuestos”, declaró el secretario de Estado.

A Dios lo que es de Dios

Durante la rueda de prensa, el ministro también criticó a pastores de iglesias de Río Negro que recomiendan no vacunarse.

“A Dios lo que es de Dios y a la ciencia lo que es de la ciencia. No vale lamentarse porque no podemos ir a pedir por la vida y luego atentar contra la misma”, reflexionó el ministro.

Baja inscripción en Río Negro

Salinas también aseguró que la inscripción para vacunarse en Río Negro “está muy por debajo de las expectativas nacionales”.

“Queremos invitar a toda la gente de Río Negro a que se vacune, es la unica salida. Río Negro es practicamente el ultimo departamento entre vacunados y agendados. Apenas llega al 50%, falta otro 20% para llegar (a la inmunidad de rebaño)”, sentenció.